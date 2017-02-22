Настоящие мужчины, блины и Lego

Источник: РИА "Новости"

Впереди целых четыре дня отдыха. Кто-то уедет подальше из Москвы, а кто-то проведет эти дни в городе. Последним скучать будет некогда. Ведь в столице будут проходить гулянья в честь сразу двух праздников — Масленицы и Дня защитника отечества. МОСЛЕНТА узнала, какие развлечения ждут горожан с 23 по 26 февраля. Искусство Lego Настоящий подарок в эти выходные ждет всех поклонников знаменитого конструктора Lego. Впервые в России в экспоцентре на Красной Пресне открывается уникальная выставка «Искусство Lego» — более 100 масштабных фигур из пяти миллионов легендарных кубиков.

Среди необычных скульптур, созданных из деталей детского конструктора известные киноперсонажи, герои мультфильмов и статуи знаменитых людей.

Телеканал CNN включил эту экспозицию в ТОП-10 самых успешных и зрелищных выставок в мире. Экспозиция разделена на несколько тематических зон: «Мастерская художника», «Мировая культура», «Эмоции и состояния» и другие. Кроме того, в отдельном пространстве организована большая игровая и развлекательная зоны для посетителей самых разных возрастов. Автор идеи и главный художник выставки — Натан Савайя (Nathan Sawaya), известный американский художник из Нью-Йорка, который создает удивительные произведения искусства из самых необычных вещей. Выставки художника проходили в лучших музеях и галереях мира, в том числе the Time Warner Centre в Нью-Йорке, the Art and Culture Centre в Голливуде, the Spot Gallery в Париже. Именно он первым перевернул представление о Лего как об игрушке, используя кубики при создании масштабных 3D-фигур.

Источник: РИА "Новости"

Мужские танцы День защитника Отечества в Парке Горького начнут отмечать уже 22 февраля. Вечером в среду в 20:00 на катке начнется дискотека, будет звучать музыка в стиле диско, фанк и хип-хоп. Кстати, за диджейским пультом в этот вечер будут исключительно представительницы женского пола.

Праздник в честь сильной половины человечества продолжится в парке 23 февраля экскурсиями и квестами.

Гид расскажет о жизни парка в период военного времени, познакомит гостей с трофейным оружием. Для детей проведут квест в Нескучном саду в ходе которого они покатаются на аттракционах, посоревнуются в танцевальных и художественных конкурсах познакомятся с жизнью старой Москвы. А парк «Музеон» приглашает гостей на квест «Маневры под открытым небом» и экскурсию «Прогулки с вождями». Они начнутся 25 февраля в 14:00. Для участия в марафоне необходима предварительная регистрация, пройти которую можно на сайте парка. Battle-сани Юбилейный пятый фестиваль необычных саней «Battle Сани», приуроченный к празднованию Дню защитника Отечества, состоится 23 февраля в парке «Сокольники».

Источник: РИА "Новости"

Темой фестиваля праздника в этом году станет кино. Участникам необычных соревнований надо было заранее разработать концепт саней на основе тюбингов, оформленных в виде танка, самолета, лодки, космического корабля, фантастической боевой машины или любого другого средства передвижения. все участники продемонстрируют публике получившиеся машины и промчатся на них с 200-метровой «The Горки», расположенной в парке «Сокольники». Зрителей ждет захватывающее и увлекательное зрелище. Кроме того, в рамках фестиваля при поддержке команды «Тазовый DOWNHILL» можно будет посмотреть на ежегодный заезд на боевых тазах. Подготовить транспортное средство (таз) к заезду на площадке, можно будет прямо на площадке с помощью краски и тюбинга, который замаскирует необычное средство передвижения. Московские молнии Традиционный фестиваль любителей конькобежного спорта «Московские молнии» в честь Дня защитника отечества пройдет на катке ВДНХ. Для всех желающих будут организованы конькобежные соревнования, шорт-треки и конкурсы. Кульминацией дня в 17:00 станет Гран-при «Московские молнии» — необычная гонка-дуэль, бороться за победу в которой будут восходящие звезды российского конькобежного спорта.

Принять участие в спринтерском забеге может любой желающий.

Участники будут разделены на несколько возрастных групп: малыши — до 10 лет, подростки — до 14 лет, юниоры — до 18 лет, молодежь — до 29, взрослые — до 45 лет, мастера — до 60 лет и ветераны — от 60 лет и старше. Спринтерские соревнования пройдут с 11:00 до 14:00 и с 18:00 до 19:00, а по их итогам будут определены победители в 18 категориях. Все победители получат призы и подарки, а участники — памятные сувениры. Вместе с начинающими конькобежцами в спортивном мероприятии примут участие и легенды конькобежного спорта.

Источник: Агентство «Москва»

Главным событием дня станет необычная гонка-дуэль восходящих звезд российского конькобежного спорта. Начинающие профессионалы из московских детско-юношеских спортивных школ города Москвы будут соревноваться в скорости до двух побед на выбывание в беге на коньках вокруг фонтана «Дружба народов». Все гости смогут наблюдать за происходящим на большом светодиодном экране, установленном в центральной части Главного катка страны. Упал, отжался! Самый брутальный музей столицы — Музей восстания машин — организует конкурс для настоящих мужчин.

23 февраля смельчаки, которые перед входом смогут отжаться 100 раз, смогут пройти на выставку со всей семьей абсолютно бесплатно.

Акция будет действовать весь день, а вызов представителям сильного пола будут бросать каждый час. Внутри гостей ждут почти 300 гигантских роботов из самых известных фильмов современности, от Дарта Вейдера и Трансформеров до Железного человека и Валли. Также в этот день зрителям покажут интерактивное шоу «Трансформеры. Битва за Кибертрон». Вас ждет фантастическая встреча с роботами Оптимусом Праймом и Бамблби, которые на ваших глазах сразятся в эпической схватке с Мегатроном за спасение Земли. Начало шоу в 12:00 и 14:00. Русские воины 22 февраля в музее-заповеднике «Коломенское» открывается выставка «Защитники Отечества. Образ воина в русской культуре», которая продолжит свою работу до 14 мая 2017 года. На выставке представлен собирательный образ русского воина в искусстве XV — XX веков. Она состоит из нескольких тематических разделов, в хронологическом порядке раскрывающих образ героя-защитника России в разные исторические эпохи.

Источник: РИА "Новости"

На выставке посетители увидят около 70 экспонатов — полотна Заслуженного художника России Игоря Машкова, а также иконы, графику, холодное оружие, металлическую пластику, изразцы и фотографии. Вниманию посетителей будут представлены меч XIV века, бердыш и кольчуга XVII — XVIII веков шлюпочная пушка XVII века, гусарская и казачья сабли XVIII века, пример наградного оружия с использованием отделки из драгоценных металлов — сабля кавалерийская образца 1827 года. Более 10 живописных полотен проиллюстрируют события из отечественной истории, героями которых стали как знаменитые полководцы, так и простые ратники, военнослужащие России. Кулачные бои В честь четвертого дня масленицы, совпадающего в этом году с Днем защитника Отечества, в 12:00 в Центре русской культуры «Кремль в Измайлово» состоятся Кулачные бои среди мужчин, в которых смогут принять участие все желающие. Попробовать богатырскую силушку можно будет и в кузнечном деле. Музеи Кремля поддержат мужскую Масленицу мастер-классами. Так, в музее Флота пройдут мастер-классы по вязанию морских узлов, а в музее хлеба в 14.30 и в 16.30 пройдут две бесплатные экскурсии «хлеб войны».

Источник: РИА "Новости"

Широкая Масленица

Сыграть на гуслях, устроить перезвон на плоских колоколах, заставить играть посуду и проводить зиму холодным фейерверком предлагают москвичам в день проводов зимы, 26 февраля.

На главной сцене парка почти весь день будут выступать фольклорные коллективы. 25 и 26 февраля на площадке у белых беседок развернется «Веданина ярмарка», где можно будет купить фарфоровых кукол в национальных костюмах, деревянные, глиняные и шерстяные изделия, авторскую керамику, украшения ручной работы, кофейные игрушки, карамельные яблоки и платки. 25 февраля здесь также состоится «блинный» забег преодоление трассы в 5 км с чаепитием и блинами в конце. Также всех посетителей парка ждут конкурсы и соревнования — перетягивание каната, бой мешками и другие народные развлечения.

Источник: РИА "Новости"

В финале праздника 26 февраля на площадке перед главной сценой появится традиционное чучело: в 18:00 соломенная Зима вспыхнет искрами холодного фейерверка. А в парке Сокольники вместо традиционного чучела на Фонтанной площади появится арт-объект «Конструктор весеннего настроения». Он станет символом присущих зиме неудобств: холода, апатии, стресса, с которыми нужно будет «бороться» и «побеждать» их в игровой форме. Посетители смогут создавать из деталей конструктора свои собственные арт-чучела, которые можно будет сжечь в конце праздника.

В парке также появится гигантская двухметровая сковорода на фоне которой можно будет сделать оригинальные селфи.

Сад Эрмитаж предлагает гостям окунуться в мир Древней Руси, познакомиться с традициями празднования Масленицы в IX веке, попробовать свои силы в старорусских забавах, прокатится на северных оленях и качелях «Закрутиха». На площадке будут готовить сладкую вату и леденцы в бывшей военной полевой кухне, которую художники превратили в ярко-красную глазированную игрушку. На главной сцене развернется театральное действие, кульминацией которого станет карнавальное шествие. Финалом праздника станет сожжение масленичной куклы, которая будет выполнена современными художниками в виде арт-объекта.

Источник: РИА "Новости"