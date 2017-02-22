Настоящие мужчины, блины и Lego
Чем заняться в Москве в длинные праздничные дни с 23 по 26 февраля.
Чем заняться в Москве в длинные праздничные дни с 23 по 26 февраля.
Впереди целых четыре дня отдыха.
Искусство Lego
Настоящий подарок в эти выходные ждет всех поклонников знаменитого конструктора Lego. Впервые в России в экспоцентре на Красной Пресне открывается уникальная выставка «Искусство Lego» — более 100 масштабных фигур из пяти миллионов легендарных кубиков.
Телеканал CNN включил эту экспозицию в ТОП-10 самых успешных и зрелищных выставок в мире.
Экспозиция разделена на несколько тематических зон: «Мастерская художника», «Мировая культура», «Эмоции и состояния» и другие. Кроме того, в отдельном пространстве организована большая игровая и развлекательная зоны для посетителей самых разных возрастов.
Автор идеи и главный художник выставки — Натан Савайя (Nathan Sawaya), известный американский художник из
Мужские танцы
День защитника Отечества в Парке Горького начнут отмечать уже 22 февраля. Вечером в среду в 20:00 на катке начнется дискотека, будет звучать музыка в стиле диско, фанк и
Гид расскажет о жизни парка в период военного времени, познакомит гостей с трофейным оружием.
Для детей проведут квест в Нескучном саду в ходе которого они покатаются на аттракционах, посоревнуются в танцевальных и художественных конкурсах познакомятся с жизнью старой Москвы.
А парк «Музеон» приглашает гостей на квест «Маневры под открытым небом» и экскурсию «Прогулки с вождями». Они начнутся 25 февраля в 14:00. Для участия в марафоне необходима предварительная регистрация, пройти которую можно на сайте парка.
Юбилейный пятый фестиваль необычных саней «Battle Сани», приуроченный к празднованию Дню защитника Отечества, состоится 23 февраля в парке «Сокольники».
Темой фестиваля праздника в этом году станет кино. Участникам необычных соревнований надо было заранее разработать концепт саней на основе тюбингов, оформленных в виде танка, самолета, лодки, космического корабля, фантастической боевой машины или любого другого средства передвижения. все участники продемонстрируют публике получившиеся машины и промчатся на них с 200-метровой «The Горки», расположенной в парке «Сокольники». Зрителей ждет захватывающее и увлекательное зрелище.
Кроме того, в рамках фестиваля при поддержке команды «Тазовый DOWNHILL» можно будет посмотреть на ежегодный заезд на боевых тазах. Подготовить транспортное средство (таз) к заезду на площадке, можно будет прямо на площадке с помощью краски и тюбинга, который замаскирует необычное средство передвижения.
Московские молнии
Традиционный фестиваль любителей конькобежного спорта «Московские молнии» в честь Дня защитника отечества пройдет на катке ВДНХ. Для всех желающих будут организованы конькобежные соревнования,
Участники будут разделены на несколько возрастных групп: малыши — до 10 лет, подростки — до 14 лет, юниоры — до 18 лет, молодежь — до 29, взрослые — до 45 лет, мастера — до 60 лет и ветераны — от 60 лет и старше. Спринтерские соревнования пройдут с 11:00 до 14:00 и с 18:00 до 19:00, а по их итогам будут определены победители в 18 категориях. Все победители получат призы и подарки, а участники — памятные сувениры. Вместе с начинающими конькобежцами в спортивном мероприятии примут участие и легенды конькобежного спорта.
Главным событием дня станет необычная
Упал, отжался!
Самый брутальный музей столицы — Музей восстания машин — организует конкурс для настоящих мужчин.
Акция будет действовать весь день, а вызов представителям сильного пола будут бросать каждый час. Внутри гостей ждут почти 300 гигантских роботов из самых известных фильмов современности, от Дарта Вейдера и Трансформеров до Железного человека и Валли. Также в этот день зрителям покажут интерактивное шоу «Трансформеры. Битва за Кибертрон». Вас ждет фантастическая встреча с роботами Оптимусом Праймом и Бамблби, которые на ваших глазах сразятся в эпической схватке с Мегатроном за спасение Земли. Начало шоу в 12:00 и 14:00.
Русские воины
22 февраля в
На выставке посетители увидят около 70 экспонатов — полотна Заслуженного художника России Игоря Машкова, а также иконы, графику, холодное оружие, металлическую пластику, изразцы и фотографии. Вниманию посетителей будут представлены меч XIV века, бердыш и кольчуга XVII — XVIII веков шлюпочная пушка XVII века, гусарская и казачья сабли XVIII века, пример наградного оружия с использованием отделки из драгоценных металлов — сабля кавалерийская образца 1827 года. Более 10 живописных полотен проиллюстрируют события из отечественной истории, героями которых стали как знаменитые полководцы, так и простые ратники, военнослужащие России.
Кулачные бои
В честь четвертого дня масленицы, совпадающего в этом году с Днем защитника Отечества, в 12:00 в Центре русской культуры «Кремль в Измайлово» состоятся Кулачные бои среди мужчин, в которых смогут принять участие все желающие. Попробовать богатырскую силушку можно будет и в кузнечном деле. Музеи Кремля поддержат мужскую Масленицу
Широкая Масленица
На главной сцене парка почти весь день будут выступать фольклорные коллективы. 25 и 26 февраля на площадке у белых беседок развернется «Веданина ярмарка», где можно будет купить фарфоровых кукол в национальных костюмах, деревянные, глиняные и шерстяные изделия, авторскую керамику, украшения ручной работы, кофейные игрушки, карамельные яблоки и платки.
25 февраля здесь также состоится «блинный» забег преодоление трассы в 5 км с чаепитием и блинами в конце. Также всех посетителей парка ждут конкурсы и соревнования — перетягивание каната, бой мешками и другие народные развлечения.
В финале праздника 26 февраля на площадке перед главной сценой появится традиционное чучело: в 18:00 соломенная Зима вспыхнет искрами холодного фейерверка.
А в парке Сокольники вместо традиционного чучела на Фонтанной площади появится
Сад Эрмитаж предлагает гостям окунуться в мир Древней Руси, познакомиться с традициями празднования Масленицы в IX веке, попробовать свои силы в старорусских забавах, прокатится на северных оленях и качелях «Закрутиха».
На площадке будут готовить сладкую вату и леденцы в бывшей военной полевой кухне, которую художники превратили в
Финалом праздника станет сожжение масленичной куклы, которая будет выполнена современными художниками в виде
Гулянья с ярмарками, соревнования, народными забавами и угощениями также пройдут 26 февраля в парке имени Артема Боровика, парке Красная Пресня, парке Победы на Поклонной горе, в саду им. Баумана, в Таганском и Измайловском парке, парке Садовники, Перовском, Воронцовским, Гончаровском и Лианозовском парках, парке Фили, Бабушкинском парке, в Сиреневом саду и Ростокинском акведуке.
Салютный залп
Салют в честь Дня защитника Отечества в этом году прогремит в 15 точках города 23 февраля с 21:00 до 21:10. Как сообщает сайт московской мэрии, за 10 минут 72 салютные установки сделают 10 тысяч выстрелов. При этом главными площадками запуска салюта станут Поклонная гора и Воробьевы горы. Запускать салют и следить за порядком будут более 500 военнослужащих.