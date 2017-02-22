Дмитрий Губерниев купил лягушку за 5 тыс. рублей на Омском нефтезаводе

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев купил лягушку за 5 тыс. рублей в библиотеке Омского нефтезавода.

Ежегодно сотрудники предприятия на своём внутреннем портале проводят аукцион, на который выставляют творческие работы — картины, игрушки, аксессуары. После сами их выкупают, стартовая цена лота — 200 рублей.

Все заработанные деньги предприятие передаёт службе паллиативной помощи на базе отделения медико-социальной помощи в детской городской больнице № 4.

Губерниеву приглянулась одна из работ, выставленных на аукционе.

«Хорошо, что снял деньги с карты в Шереметьево», — отметил комментатор.

Он также рассказал, что в душе ему ещё только 12 лет — именно на этот возраст он и ощущает себя.

Также Дмитрий Губерниев посетил сам завод и побывал в спортивно-оздоровительном комплексе.

«Это прекрасный высокотехнологичный завод. Хорошо, что в оздоровительном центре могут бесплатно заниматься не только его сотрудники, но и дети, — отметил Губерниев. — Правильно, что такие серьёзные предприятия поддерживают профессиональные спортивные команды. Согласитесь, было бы хуже, если лучше чем финансирование шло из бюджета, и не хватало бы денег на дороги или пенсии».