Масленица-2017 в Челябинске: где поесть блины и выпить чайного глинтвейна

Масленица, она же Блинница, Блиноедка, Прожорная и Объедуха — праздничная неделя, которую на Руси отмечают с небывалым размахом еще со времен язычества. Веселые гулянья, рукопашные бои, ярмарки, катания на санях, столы, полные блинов и прочей снеди, а также пылающая Марена — именно так издавна провожали надоевшую зиму, зазывая весну, тепло и плодородие. В этом году отмечать Масленицу будут 25 февраля по всему Челябинску и за его пределами. Самые интересные мероприятия, где можно будет «жечь и наедаться, танцевать и драться» — в предпраздничном материале Агентства новостей «Доступ».

Основной площадкой станет городской сад имени Пушкина. В полдень здесь начнется театрализованное представление. Лучшие коллективы области выступят перед публикой, представят разные номера. Зрители смогут поучаствовать в народных играх и забавах по перетягиванию каната, поднятии тяжелых гирь, попробовать попасть снежком в мишень, пробежаться верхом на метле и залезть на высокий столб.

Русский национально-культурный центр «Хоровод» устроит выставку русского народного костюма, гости праздника смогут примерить цветастые платки и сделать фото на память. Мастерицы проведут мастер-классы по изготовлению русской народной игрушки, а в торговых рядах можно будет купить сувениры и угощение.

Тут же пройдет уже традиционный конкурс среди хозяек «Масленичный блин».

«В этом году на конкурс заявилось около 50 участниц из восьми территорий. Каждый раз хозяйки стараются приготовить что-то особенное. Например, у нас были “Ржанники для похудания” — блины, приготовленные из хлеба, мы пробовали блинную солянку, думаю, что-то интересное приготовят и в этот раз. Все желающие смогут принять участие в дегустации», — отметила директор областного Дома дружбы народов Юлия Лапидус.

Своими кулинарными способностями померяются мастерицы из Челябинска, Кунашакского, Увельского, Пластовского, Коркинского районов. Победительниц будут выбирать по шести номинациям: за оригинальный рецепт, за самый вкусный блин с начинкой, за целое блюдо, приготовленное из блинов, и за оформление стола. Свои награды вручат Дом дружбы, жюри конкурса, а также будет приз зрительских симпатий. Победители получат большие наборы из посуды.

Завершится праздник традиционным сжиганием чучела Масленицы.

Также народные гулянья пройдут в парках имени Гагарина, «Металлург», саду Победы, на пешеходной части улицы Кирова, скверах на улицах Молодогвардейцев и Воровского, на площадке по адресу Комсомольский проспект, 34.

Напомним, Широкая Масленица пройдет и на этапе Кубка мира по фристайлу, который состоится в Миассе на ГЛЦ «Солнечная долина» 24—25 февраля . Масленичные гулянья развернутся на территории горнолыжного курорта 25 февраля, в день проводов зимы, и станут местом досуга и активного времяпрепровождения для нескольких тысяч южноуральцев.

«Создавать атмосферу традиционного русского праздника будут участники Общества русской традиционной культуры города Миасса, артисты ансамблей народного творчества “Ивушка”, “Вольница”, “Оберег”, “Алые паруса” и другие творческие коллективы Южного Урала. У каждого участника гуляний будет возможность окунуться в атмосферу масштабного русского праздника, найти себе развлечение по душе», — отметила директор Челябинского государственного центра народного творчества Оксана Громова.

Для посетителей «Солнечной долины» в день финальных заездов этапа Кубка мира по фристайлу будут работать традиционные народные конкурсные игровые площадки для всей семьи — солнечный хоровод, перетягивание каната, соревнования на столбе, дворовые и скоморошьи игры, борцовские поединки на бревне, колка дров, скоморошья баня, стеношные бои для мужчин и для детей, игра «Царь горы» и, конечно, традиционное сжигание масляной бабы (чучела зимы).

«Масленичные гуляния — это прекрасная возможность не только отметить этот исконно русский праздник, но и продемонстрировать нашу самобытность и уральскую культуру иностранным представителям — спортсменам, тренерам, членам международной федерации. К нам съедутся представители 18 государств, в том числе Австралии, Чили, Новой Зеландии. Я думаю, что им будет очень интересно познакомиться с традиционной русской культурой, отведать блинов и выпить чай из самовара», — подчеркнул министр спорта Челябинской области Леонид Одер.