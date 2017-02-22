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13:15 (мск), источник: Новости Перми

Двойной праздник: куда в Перми сходить на 23 февраля и Масленицу

Эта неделя особенно долгожданна для россиян: три рабочих дня, четыре выходных подряд и целых два повода повеселиться — Масленица и День защитника Отечества. «Новости Перми» расскажут о самых ярких и веселых праздничных мероприятиях, которые пройдут в городе в ближайшие дни.

День защитника Отечества

Концерты

23 февраля в Перми пройдет несколько праздничных концертов. Так, в 13:00 во Дворце молодежи состоится гала-концерт патриотических инициатив «Русский дух-2017». В 15:00 в ДК Солдатова начнется концерт «Святое дело Родине служить».

Музеи

В 12:00 в доме Мешкова стартует развлекательная программа. Гостей ждут интерактивные игры, квест-игра с солдатами времен Петра I, наполеоновских войн, Первой мировой и других эпох. Также пройдет лекция «Награды Советского Союза. 1941−1945 гг.». В этот день там же состоится открытие выставки «Служу Советскому Союзу».

Спортивные мероприятия

Возле ДК Солдатова в 12:00 стартует массовый забег, в котором смогут принять участие все желающие. Спортсмены пробегут по Комсомольскому проспекту до Соборной площади.

Масленица

Масленичная неделя в Перми началась 20 февраля. До ее окончания в Перми также запланированы праздничные мероприятия.

23 февраля в ПДНТ «Губерния» в «Комнате сказок» на 11:00 и 14:00 запланировано представление «Как Варенька и Валенька масленицу прокатали». В фойе в 12:00 и 13:00 состоятся мастер-классы от авторской студии дизайна «Аглая».

25 февраля в экстрим-парке пройдет спортивная Масленица. Начало мероприятия в 13:00. Там будет работать площадка ГТО, пройдет турнир по волейболу на снегу, а также гостей ждут традиционные масленичные забавы: кидание валенка, перетягивание каната, хороводы.

В этот же день в сквере ПДНТ «Губерния» состоится «Целовальная суббота». Это семейный праздник с уличными забавами, «поцелуйными» играми, угощениями блинами и сжиганием чучела.

Самым насыщенным днем станет воскресенье, 26 февраля, — окончание масленичной недели. Основной праздник пройдет в Хохловке. В 12:00 там начнется театрализованное представление «Три богатыря и Масленица». Также в этот день будут работать интерактивные площадки с историческими реконструкциями, традиционными мужскими играми, чаепитием из самого большого самовара, а также чемпионатом по футболу в валенках. Гостей ждут блины, а в 15:30 сжигание чучела.

Для ледового городка 26 февраля станет последним днем работы. В 14:00 в «Эко-саде» начнется концертная программа с масленичными развлечениями в виде боев подушками, перетягиванием каната, поднятия пудовой гири. Завершится мероприятие сожжением чучела.

В саду им. Миндовского 26 февраля в 12:00 начнется праздник «Самый блинный день». В парке им. Чехова 26 февраля состоится «Маслена party», а в парке «Счастье есть» будут работать ярмарочные дворы.

Также Масленицу с 12:00 до 17:00 отпразднуют в парке им. Горького.

В малом концертном зале в 16:00 будет начало «Масленичного бала в Губернии» с салонными танцами и старинными развлечениями, а в 19:00 в большом концертном зале пройдет концерт группы «Калинов мост».

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