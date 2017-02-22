К весне в Омске похолодает — синоптики
Метеорологи дали прогноз на остаток февраля, который обещает стать холоднее третьей декады месяца.
Метеорологи дали прогноз на остаток февраля, который обещает стать холоднее третьей декады месяца.
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А 27 февраля холодный фронт вызовет неблагоприятную погоду в регионе — смешанные осадки, сильный порывистый ветер, мокрый налипающий снег и гололед. Температура в течение суток составит −2…+3°С, а на следующий день, 28 февраля, ожидается небольшое понижение температуры воздуха.