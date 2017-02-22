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13:13 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии растет выявляемость людей с психическими расстройствами

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Башкортостан вошел в 20-ку самых психически нездоровых субъектов Российской Федерации, в частности, республика на 11 позиции из 85.

Главный врач Республиканского клинического психотерапевтического центра Минздрава РБ, главный психотерапевт РБ, заведующий кафедрой психотерапии с курсом ИДПО Башкирского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Ильгиз Тимербулатов отметил, что при составлении рейтинга учли число людей, которые официально обратились за психиатрической помощью в государственные учреждения.

«В регионе лучшая диагностика. Пять лет назад открылся Республиканский клинический психотерапевтический центр. Люди, которые раньше в официальные структуры не обращались, а, к примеру, шли в частные клиники или к бабкам, в статистику не входили. Сейчас они обращаются официально, и естественно в статистике отмечается рост. Это по аналогии с любой заболеваемостью: когда она растет — это хорошо, плохо, когда растет смертность, — пояснил агентству “Башинформ” Ильгиз Тимербулатов. — Мы боремся с суицидами, поэтому выявляем на ранних этапах депрессии, тревожные состояния и другие психические расстройства. Лучше выявить и вылечить, чем не выявится и человек потом уйдет из жизни. Чем раньше поставят диагноз, тем более высоки шансы на полное излечение».

В Башкортостане организована трехуровневая система оказания специализированной психотерапевтической помощи населению. Первый уровень — кабинеты в центральных и городских больницах. Центры второго уровня сегодня функционируют в Стерлитамаке, Белорецке, Учалах, Сибае, Бирске, Кумертау, Мелеузе, Илишевском районе. Действуют дневные стационары в Белорецке, Мраково, Бакалах, Чекмагуше и других населенных пунктах. Таким образом, специалисты оказывают помощь на местах, в сложных случаях пациенты направляются в учреждение третьего уровня — Республиканский психотерапевтический центр, — уточнил Ильгиз Тимербулатов.

Лечение в клинике в рамках государственных гарантий бесплатное. Звонки принимаются по многоканальному телефону: (347) 285−77−07.

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