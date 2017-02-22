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15:58 (мск), источник: Югополис

Краснодарцы собрали 270 тысяч рублей для погорельцев с улицы Прокофьева

Для помощи жителям дома по ул. им. Прокофьева в Краснодаре на счет «Красного креста» поступило более 270 тысяч рублей.

Источник: Югополис

На специальный счет, открытый Краснодарским краевым отделением Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», по данным на 22 февраля поступило 271 тыс. 950 рублей, поступление средств продолжается. Об этом рассказал председатель Краснодарского краевого отделения Евгений Стешенко.

Все собранные средства будут направлены на оказание материальной помощи жителям дома, для восстановления их имущества, сообщает пресс-служба городской администрации.

Информацию о пострадавших и местах их временного размещения можно получить по телефону — 112 или в дежурно-диспетчерской службе Прикубанского округа — 226−17−11.

Сегодня жильцам сгоревшего дома особенно требуются постельные принадлежности и предметы личной гигиены, а также чистящие и моющие средства. С перечнем необходимых вещей можно ознакомиться здесь.

Как сообщал «Югополис», вечером в среду, 15 февраля, произошло возгорание в мансардном этаже шестиэтажного многоквартирного жилого дома по ул. им. Прокофьева, 3 в Краснодаре. Многоквартирный дом расположен на территории Музыкального микрорайона, большинство объектов которого возводились с серьезными нарушениями строительных норм и являются самовольными постройками. Один человек погиб.

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