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12:43 (мск), источник: Pro Город Самара

На главной площади Самары поставили надувной самовар и чучело, напоминающее елку

В проводах зимы примут участие тысячи горожан.

Источник: Pro Город Самара

Самара готовится к проведению традиционных масленичных гуляний. Как и обычно, центральной площадкой праздника проводов зимы станет площадь Куйбышева, которую особенно тщательно украшают в 2017 году.

Доминантой площади, как и обещали, стало 23-метровое чучело Маслены, смотрящую в сторону Волги. Кстати, форма ее каркаса подозрительно напоминает главную елку Самары. Поблизости от чучела располагается основная сцена праздничного концерта, который пройдет 26 февраля с 12:00 до 17:00.

Резиденцию самарского Деда Мороза демонтировать на Масленицу не стали. Она будет участвовать в праздничных мероприятиях, а рядом появилась площадка с тематическими объектами, такими как, карусель, качели и огромная сковорода для блинов. По моде последних лет, на площади установили несколько баннеров для фото, где любой желающий может перенестись во времени.

В центре площади Куйбышева появился надувной самовар, который стоит за объемной надписью Самара. Кстати, последняя растеряла свой глянцевый вид после 2,5 месяцев стояния. А чуть дальше начинаются торговые ряды, где с 23 по 26 февраля будут продаваться угощения и продукция народных промыслов.

Самарцу Алексею Шарову, прогуливающемуся по площади утром в будний день украшения кажутся несколько простыми.

 — Я понимаю, что Масленица праздник народный, но какое-то оно все слишком пластиковое вышло в этом году. Еще я не понял, что тут делает дом Деда Мороза, вроде новый год уже два месяца назад наступил.

К напоследок о бетонных блоках, призванных повысить антитеррористическую безопасность массового мероприятия. Они снова установлены так, что со стороны улиц Красноармейской и Вилоновской автомобилисты не могут оставить машины в импровизированных «парковочных карманах» на площади.

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