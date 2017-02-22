В Нижнем Новгороде затопило улицу рядом с набережной — видео

«Опять весна на Заречной улице», — под таким названием опубликовал в социальной сети видео потопа в Нижнем Новгороде Сергей Туманин. «Реки» текут по Лысогорской улице, от набережной Гребного канала к Казанскому шоссе.

На видео видно, что машины плывут в потоке. По данным очевидцев, там оборудуют слив. По данным синоптиков, это лишь временная оттепель. Морозы и снегопады еще повторятся в регионе.

Совсем недавно потоп произошел также на улице Лыкова дамба.