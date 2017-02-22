Ледовый городок на эспланаде не закроют даже в оттепель
Площадка будет работать по сокращённому графику.
Площадка будет работать по сокращённому графику.
Ледовый городок на пермской эспланаде продолжит свою работу даже в период оттепели. Изначально планировалось, что «Эко Сад» будет открыт для посетителей до 14 февраля. Кстати, во многих городах ледовые комплексы уже разобрали.
Устойчивые морозы позволили властям пойти навстречу жителям и продлить работу городка до 26 февраля — до Масленицы.
Но погода изменилась, и пермяки задались вопросом — откроют ли
«С 23 февраля ледовый городок на эспланаде вновь откроет свои двери для посетителей, однако будет работать по сокращенному графику: с 12 до 21 часа в связи с погодными условиями, — сообщили в
26 февраля в городке пройдёт Масленица. С 14 часов начнется большой праздничный концерт, будут работать развлекательные площадки и торговые ряды. Пермяки смогут выиграть призы — от билетов на концерты до микроволновой печки.
Завершится гуляние сожжением чучела Масленицы. После этого ледовый городок закроется на демонтаж.