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13:12 (мск), источник: АиФ Прикамье

Ледовый городок на эспланаде не закроют даже в оттепель

Площадка будет работать по сокращённому графику.

Ледовый городок на пермской эспланаде продолжит свою работу даже в период оттепели. Изначально планировалось, что «Эко Сад» будет открыт для посетителей до 14 февраля. Кстати, во многих городах ледовые комплексы уже разобрали.

Устойчивые морозы позволили властям пойти навстречу жителям и продлить работу городка до 26 февраля — до Масленицы.

Но погода изменилась, и пермяки задались вопросом — откроют ли всё-таки городок на длинные праздничные выходные.

«С 23 февраля ледовый городок на эспланаде вновь откроет свои двери для посетителей, однако будет работать по сокращенному графику: с 12 до 21 часа в связи с погодными условиями, — сообщили в пресс-службе городской администрации. — Поскольку в Перми установилась достаточно теплая для февраля погода, ледовые блоки и конструкции сильно подтаяли. Сейчас в городке ведутся работы по демонтажу наиболее хрупких элементов ледовых композиций, которые могут деформироваться. Жителям города и гостям городка следует быть готовыми к тому, что доступ к некоторым крупным развлекательным объектам в праздничные дни будет ограничен в связи с соблюдениями правил безопасности, детские горки будут открыты».

26 февраля в городке пройдёт Масленица. С 14 часов начнется большой праздничный концерт, будут работать развлекательные площадки и торговые ряды. Пермяки смогут выиграть призы — от билетов на концерты до микроволновой печки.

Завершится гуляние сожжением чучела Масленицы. После этого ледовый городок закроется на демонтаж.

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