Прокуратура обязала главу Кунашакского района бесплатно возить школьников

Прокурор Челябинской области Александр Кондратьев внёс представление главе Кунашакского муниципального района с требованием организовать бесплатную перевозку детей до образовательных учреждений.

«Несоблюдение прав обучающихся на доступность образования со стороны администрации Кунашакского района противоречит требованиям статей 9, 40 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверка была организована после того, как на бездействие чиновников через средства массовой информации пожаловался бывший председатель районного суда, а ныне председатель Общественной палаты Кунашакского района Рамдис Султанов. По его данным, шести ученикам Новобуринской школы — третьего, пятого и девятого классов — приходится ежёдневно ходить по три километра пешком, чтобы добраться до учебного заведения. Мало того, что зимой стояли сильные морозы, так детей ещё могут покусать бешеные лисы. Ребята живут в деревне Малая Кызылова Каслинского района, ближайшая школа от которой находится в 20 километрах. Поэтому ранее главы двух соседних районов договаривались о бесплатном подвозе школьников. В новом учебном году подобного соглашения заключено не было. Общественники писали письма в администрации с ноября 2016 года, однако ответа и не получили.

Кроме того, Султанов просит организовать бесплатный провоз для 20 воспитанников детского сада из деревни Большое Иркабаево. Их родители вынуждены водить детей за пять километров в детсад деревни Большое Тюляково. Многие из малышей — приёмные дети.

«Рассмотрение акта прокурорского реагирования поставлено на контроль», — отмечают в прокуратуре Челябинской области.