Прокуратура обязала главу Кунашакского района бесплатно возить школьников
Детям приходится идти до школы по три километра пешком.
Детям приходится идти до школы по три километра пешком.
Прокурор Челябинской области Александр Кондратьев внёс представление главе Кунашакского муниципального района с требованием организовать бесплатную перевозку детей до образовательных учреждений.
«Несоблюдение прав обучающихся на доступность образования со стороны администрации Кунашакского района противоречит требованиям статей 9, 40 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», — сообщили в
Проверка была организована после того, как на бездействие чиновников через средства массовой информации пожаловался бывший председатель районного суда, а ныне председатель Общественной палаты Кунашакского района Рамдис Султанов. По его данным, шести ученикам Новобуринской школы — третьего, пятого и девятого классов — приходится ежёдневно ходить по три километра пешком, чтобы добраться до учебного заведения. Мало того, что зимой стояли сильные морозы, так детей ещё могут покусать бешеные лисы. Ребята живут в деревне Малая Кызылова Каслинского района, ближайшая школа от которой находится в 20 километрах. Поэтому ранее главы двух соседних районов договаривались о бесплатном подвозе школьников. В новом учебном году подобного соглашения заключено не было. Общественники писали письма в администрации с ноября 2016 года, однако ответа и не получили.
Кроме того, Султанов просит организовать бесплатный провоз для 20 воспитанников детского сада из деревни Большое Иркабаево. Их родители вынуждены водить детей за пять километров в детсад деревни Большое Тюляково. Многие из малышей — приёмные дети.
«Рассмотрение акта прокурорского реагирования поставлено на контроль», — отмечают в прокуратуре Челябинской области.