БСТ стал обязательным общедоступным каналом для кабельных сетей Башкирии

Решение об этом принято сегодня, 22 февраля, в Федеральной службе Роскомнадзора. За 21-ю кнопку в кабельной сети региона боролись четыре телекомпании республики: БСТ, «Вся Уфа», РБК-ТВ и «Туган тел». В состав федеральной конкурсной комиссии вошли эксперты Роскомнадзора, представители исполнительной и законодательной власти республики.

«Мы победили в упорной борьбе, в конкурсе участвовали известные медиабренды. Для нас это еще один шаг в сторону того, чтобы добиться места в цифровом мультиплексе. Это не только 21-я кнопка в кабельной сети, но и статус телеканала, который данным решением признан в нашем регионе обязательным и общедоступным», — рассказал агентству «Башинформ» генеральный директор ГУП ТРК «Башкортостан» Галим Якупов.

По словам руководителя БСТ, этот конкурс стал возможным благодаря совместным усилиям регионального отделения Общероссийского народного фронта и законодательного собрания республики. Именно после того, как Госсобрание Башкортостана внесло в Госдуму соответствующий законопроект, проблема региональных телеканалов вышла на федеральный уровень. Региональные теле- и радиоканалы должны войти в список общедоступных и обязательных.

«Сегодняшнее закрепление за ведущим телеканалом республики 21-й кнопки — результат большой работы, которую вел региональный штаб ОНФ на протяжении последних трех лет. Большое внимание уделялось проблемам региональных телекомпаний на панельных дискуссиях Медиафорума ОНФ в Санкт-Петербурге. Понятно, что нельзя под одну гребенку причесывать федеральные телекомпании, которые работают на территории всей Российской Федерации, и местные телекомпании», — рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ, член конкурсной комиссии Роскомнадзора Эльвира Аиткулова.

Закон о закреплении 21-й кнопки на пульте за региональными телеканалами Госдума приняла летом 2016 года. Он был инициирован Общероссийским народным фронтом. В соответствии с документом, обязательный общедоступный телеканал субъекта РФ выбирается из числа каналов, продукция которых содержит не менее 75 процентов программ собственного производства. Трансляция канала должна осуществляться на территории проживания не менее 50 процентов населения региона. Операторы связи обязаны транслировать обязательные общедоступные телеканалы субъектов на территории соответствующих регионов. Пакет общедоступных каналов является бесплатным.