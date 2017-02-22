ГИБДД собирается в праздники проверить калининградских водителей на трезвость

С 23 по 26 февраля 2017 года в Калининграде и во всех районах области пройдут профилактические рейды.

Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону горячей линии «Нетрезвый водитель»: 8 (4012) 552−811.