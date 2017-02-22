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13:22 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже из-за масленичных гуляний перекроют улицу Театральная

Ограничение будет действовать 25 февраля.

Участок улицы Театральной от Карла Маркса до Пятницкого в Воронеже перекроют из-за народных гуляний, посвященных празднованию Масленицы, с 9:00 до 16:00 субботы, 25 февраля. Власти также запретят въезд на Советскую площадь со стороны улицы Театральной, сообщила пресс-служба мэрии.

Кроме того, с 7:00 до 16:00 власти запретят парковаться на участке улиц Театральная (от дома № 15 до улицы 25 Октября на нечетной стороне) и 25 Октября (от Театральной до Орджоникидзе).

Общегородской праздник «Русская Масленица» начнется на Советской площади в 12:00 субботы, 25 февраля. Горожанам покажут театрализованное представление и фольклорный фестиваль. Мужчины проверят ловкость на традиционном масленичном столбе и заработают призы. Воронежцев ожидают торговые ряды с блинами, конкурсы и викторины.

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