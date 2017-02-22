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14:15 (мск), источник: Фонтанка

На выходных Петербург ждут погодные «качели»

Колебание температуры воздуха — от плюса в минус и обратно — ожидается в ближайшие два дня в Петербурге. Это приведет к образованию гололеда на дорогах и тротуарах. А в ночь на 23 февраля город еще и накроет метель.

Источник: РИА "Новости"

По данным Гидрометцентра, в Петербурге в четверг, 23 февраля, ночью местами ожидается метель при −5…−7 градусах, днем — мокрый снег и повышение температуры до одного градуса тепла. В пятницу, 24 февраля, в Северной столице небольшой снег, ночью −3…−5 градусов, днем −1…−3 градуса.

На выходных уже не потеплеет: 25 февраля в Петербурге ждут снег и мороз до -3. А в воскресенье, 26 февраля, прогнозируется ночью до -7, а днем до -2 ниже нуля и небольшой снегопад в течение суток.

Напомним, что зима 2016−2017 годов «отметилась» температурными качелями: столбик термометра постоянно то чуть выше ноля, то чуть ниже.

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