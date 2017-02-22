Теплые выходные дни ждут жителей Иркутска

Синоптики прогнозируют теплую погоду в Иркутске в праздничные дни 23, 24 и 25 февраля. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +4°C. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в Иркутском гидрометцентре.

В четверг, 23 февраля, в Иркутске переменная облачность, временами небольшой снег, ветер западный, юго-западный 4−9 м/с, температура ночью около -10ºС, днем около 0ºС.

«В пятницу, 24 февраля, в столице региона переменная облачность, ночью снег, утром небольшой снег, ветер западный, юго-западный 5−10 м/с, температура ночью −5…−7ºС, днем +2…+4ºС», — рассказали в гидрометцентре.