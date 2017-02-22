Теплые выходные дни ждут жителей Иркутска
Столбик термометра поднимется до +4°C.
Столбик термометра поднимется до +4°C.
Синоптики прогнозируют теплую погоду в Иркутске в праздничные дни 23, 24 и 25 февраля. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +4°C. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в Иркутском гидрометцентре.
В четверг, 23 февраля, в Иркутске переменная облачность, временами небольшой снег, ветер западный,
«В пятницу, 24 февраля, в столице региона переменная облачность, ночью снег, утром небольшой снег, ветер западный,
В субботу, 25 февраля, в Иркутске переменная облачность, без осадков, ветер западный,