Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
СМИ: За пост президента России будет бороться женщина
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
«Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое»Глава МИД Швеции рассказала об итогах визита в Москву
Ролик с танцующим малышом набрал более 100 миллионов просмотров
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Откровенный снимок: 40-летняя Гусева в чулках удивила фанатов
Названа предварительная причина смерти Чуркина
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
СМИ: сияющая Алина Кабаева произвела фурор на турнире
Эксперт о мерах Путина по ДНР: Предупредил Трампа
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
10«День без иммигрантов»
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
16Скончался Виталий Чуркин
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
13:09 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Теплые выходные дни ждут жителей Иркутска

Столбик термометра поднимется до +4°C.

Синоптики прогнозируют теплую погоду в Иркутске в праздничные дни 23, 24 и 25 февраля. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +4°C. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в Иркутском гидрометцентре.

В четверг, 23 февраля, в Иркутске переменная облачность, временами небольшой снег, ветер западный, юго-западный 4−9 м/с, температура ночью около -10ºС, днем около 0ºС.

«В пятницу, 24 февраля, в столице региона переменная облачность, ночью снег, утром небольшой снег, ветер западный, юго-западный 5−10 м/с, температура ночью −5…−7ºС, днем +2…+4ºС», — рассказали в гидрометцентре.

В субботу, 25 февраля, в Иркутске переменная облачность, без осадков, ветер западный, северо-западный 3−8 м/с, температура ночью около -12ºС, днем +1…+3ºС.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+8°
полупрозрачная облачность
761 мм рт. ст.
повышенное
76 %
очень высокая
3 м/с
легкий ветер
Ария, День мужика, Масленица: куда пойти в выходные в Иркутске
МИД ответил на заявления о вмешательстве РФ в дела Черногории
Китайцы строят объекты с раздвижной крышей на спорных островах
Прокуратура просит завести на главу «Почты России» еще одно дело
Янукович обратился с письмом к мировым лидерам
Верховный суд освободил активиста Ильдара Дадина
Президент Исландии заявил, что пора запретить ананасы в пицце
Ученые NASA просят вернуть Плутону статус планеты
Спорт
Определен состав сборной России на ЧМ по лыжным гонкам Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта
Авто
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев 20 лет в строю, несколько войн и локальных конфликтов за плечами, а в финале геройской службы — забвение. Вспомним, что такое бронеавтомобиль БА-20
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Дома 800 тысяч россиян признали опасными
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной Певец возмущен суммой, которую на праздник собираются потратить другие родители.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь