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13:23 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Нетиевский вернул «Уральским пельменям» товарный знак

После судебных тяжб.

«Уральские пельмени» вернули себе имя. «Нам возвращены все товарные знаки, используемые и принадлежащие команде», — заявили в пресс-службе шоу-группы.

Спор возник между участниками коллектива и бывшим директором Сергеем Нетиевским. Именно его компании «Фест Хэнд Медиа» принадлежали объединенные словесный и графический товарные знаки. В марте 2016 года творческое объединение «Уральские пельмени» обратилось в суд с требованием передать ему права на знаки. Однако в удовлетворении иска было отказано.

По итогам разбирательства Сергей Нетиевский сам передал «Уральским пельменям» знаки. Якобы компания «Фест Хэнд Медиа» и ранее пыталась урегулировать вопрос мирным путем, но участники шоу не соглашались.

Нетиевский покинул коллектив осенью 2015 года из-за разногласий с остальными членами команды, однако не освободил кресло директора. Тогда «пельмени» попытались самовольно снять его с должности, однако на сторону Нетиевского встал суд, передает «Уралинформбюро».

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