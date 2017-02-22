Нетиевский вернул «Уральским пельменям» товарный знак

«Уральские пельмени» вернули себе имя. «Нам возвращены все товарные знаки, используемые и принадлежащие команде», — заявили в пресс-службе шоу-группы.

Спор возник между участниками коллектива и бывшим директором Сергеем Нетиевским. Именно его компании «Фест Хэнд Медиа» принадлежали объединенные словесный и графический товарные знаки. В марте 2016 года творческое объединение «Уральские пельмени» обратилось в суд с требованием передать ему права на знаки. Однако в удовлетворении иска было отказано.

По итогам разбирательства Сергей Нетиевский сам передал «Уральским пельменям» знаки. Якобы компания «Фест Хэнд Медиа» и ранее пыталась урегулировать вопрос мирным путем, но участники шоу не соглашались.