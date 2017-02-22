В Уфе из-за снегопада дети вынуждены пропускать учебу

«Намело очень сильно — сугробы по пояс. Дороги вообще ужас — внедорожники проехать не могут, легковушки даже не выезжают на дорогу. Хуже всего то, что снег не чистят — по дороге в город огромная пробка. Многие жители не могут даже детей в школу отвезти — дети вынуждены пропускать учебу», — рассказал местный житель.

От администрации Октябрьского района получить оперативную информацию пока не удалось.