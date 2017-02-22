В Уфе из-за снегопада дети вынуждены пропускать учебу
В селе Нагаево, относящемся к Октябрьскому району Уфы, снегопад стал настоящим катаклизмом. Об этом рассказал корреспонденту ProUfu.ru местный житель.
В селе Нагаево, относящемся к Октябрьскому району Уфы, снегопад стал настоящим катаклизмом. Об этом рассказал корреспонденту ProUfu.ru местный житель.
«Намело очень сильно — сугробы по пояс. Дороги вообще ужас — внедорожники проехать не могут, легковушки даже не выезжают на дорогу. Хуже всего то, что снег не чистят — по дороге в город огромная пробка. Многие жители не могут даже детей в школу отвезти — дети вынуждены пропускать учебу», — рассказал местный житель.
От администрации Октябрьского района получить оперативную информацию пока не удалось.
Напомним, это не первый транспортный коллапс, произошедший в Башкирии по причине снегопада. На трассе в направлении Ишимбая образовалась 10-километровая пробка. Автор видеоролика поделился с ProUfu.ru: «Стоим с 7 утра, третий час уже. Грейдер и тракторы не могут расчистить маленький участок дороги в 50 метров,