В Крыму предупреждают о сходе лавин

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 и 23 февраля в Крымских горах ожидается угроза схода снежных метелевых лавин», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В связи с этим спасатели предупреждают жителей и гостей крымского полуострова соблюдать основные правила поведения в районах схода лавин. В частности, нельзя выходить в горы в снегопад и непогоду, а находясь в горах, важно следить за изменением погоды. Кроме того, необходимо избегать мест возможного схода лавин.

«Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев — при крутизне более 20 градусов. При наклоне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде», — подчеркивают в чрезвычайном ведомстве.

Непосредственно при сходе лавины необходимо бежать в сторону (вбок), чтобы уйти с ее пути. Если же человек оказывается под лавиной, то стоит укрыться под скалой или же за стволом крупного дерева.

Если от лавины убежать не удалось, в ведомстве рекомендуют делать широкие движения, как при плавании, чтобы удержаться на поверхности снежного потока. Если накрыло снегом, необходимо сразу расчистить воздушный карман, сгруппироваться коленями к животу и расчистить снег перед лицом и грудью. Кричать спасатели советуют только, если точно слышны голоса людей.