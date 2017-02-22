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13:23 (мск), источник: Вести Сочи

На Всемирные игры в Сочи прибыли первые иностранные делегации

В Сочи уже прибыли национальные сборные Болгарии, Боснии и Герцеговины, Греции, Словении, Монголии, Ливана, Пакистана и Македонии.

Источник: Вести Сочи

Остальные делегации прибудут на курорт в течение дня, сообщили в пресс-центре Игр.

Самые многочисленные делегации ожидаются из Китая — это 65 участников, 63 представителя Франции, 50 немецких спортсменов и 44 спортсмена из Италии. В состав всех национальных сборных вошли лучшие спортсмены-военнослужащие.

Также в Сочи на III зимние Всемирные военные игры в Сочи прибыла официальная делегация Международного совета военного спорта (CISM). Возглавляет её генеральный секретарь полковник Дорах Мамби Коита.

«Зимние Всемирные военные игры — важнейшее событие в мире военного спорта, призванное укрепить партнерство и доверие между государствами. Россия — великая спортивная страна, а российские спортсмены — одни из сильнейших в мире. Я считаю, что Игры пройдут на самом высоком уровне», — сказал Дорах Мамби Коита.

На III Всемирных военных играх в Сочи будет разыграно 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях. Спортивная программа состоит из 7 видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек.

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