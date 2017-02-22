На Всемирные игры в Сочи прибыли первые иностранные делегации
В Сочи уже прибыли национальные сборные Болгарии, Боснии и Герцеговины, Греции, Словении, Монголии, Ливана, Пакистана и Македонии.
В Сочи уже прибыли национальные сборные Болгарии, Боснии и Герцеговины, Греции, Словении, Монголии, Ливана, Пакистана и Македонии.
Остальные делегации прибудут на курорт в течение дня, сообщили в
Самые многочисленные делегации ожидаются из Китая — это 65 участников, 63 представителя Франции, 50 немецких спортсменов и 44 спортсмена из Италии. В состав всех национальных сборных вошли лучшие
Также в Сочи на III зимние Всемирные военные игры в Сочи прибыла официальная делегация Международного совета военного спорта (CISM). Возглавляет её генеральный секретарь полковник Дорах Мамби Коита.
«Зимние Всемирные военные игры — важнейшее событие в мире военного спорта, призванное укрепить партнерство и доверие между государствами. Россия — великая спортивная страна, а российские спортсмены — одни из сильнейших в мире. Я считаю, что Игры пройдут на самом высоком уровне», — сказал Дорах Мамби Коита.
На III Всемирных военных играх в Сочи будет разыграно 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях. Спортивная программа состоит из 7 видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах,