На Всемирные игры в Сочи прибыли первые иностранные делегации

Остальные делегации прибудут на курорт в течение дня, сообщили в пресс-центре Игр.

Самые многочисленные делегации ожидаются из Китая — это 65 участников, 63 представителя Франции, 50 немецких спортсменов и 44 спортсмена из Италии. В состав всех национальных сборных вошли лучшие спортсмены-военнослужащие.

Также в Сочи на III зимние Всемирные военные игры в Сочи прибыла официальная делегация Международного совета военного спорта (CISM). Возглавляет её генеральный секретарь полковник Дорах Мамби Коита.

«Зимние Всемирные военные игры — важнейшее событие в мире военного спорта, призванное укрепить партнерство и доверие между государствами. Россия — великая спортивная страна, а российские спортсмены — одни из сильнейших в мире. Я считаю, что Игры пройдут на самом высоком уровне», — сказал Дорах Мамби Коита.