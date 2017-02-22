Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
США обрушились на РФ с обвинениями на заседании Совбеза ООН
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Дочь Валерии: этот мужчина может забрать у нас маму
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Ролик с танцующим малышом набрал более 100 миллионов просмотров
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Сеть о поведении Порошенко на молебне по жертвам Майдана - СМИ
Наземный «Калибр» не дает покоя американцам – СМИ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Для смерти ЕС достаточно трех-четырех ударов в 2017 году – СМИ
«Прости меня, Петя»: Прилепин ответил Порошенко
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч
В Германии Lada Vesta стоит дороже, чем Skoda
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
10«День без иммигрантов»
16Скончался Виталий Чуркин
17:55 (мск), источник: Volga News

С 23 февраля на пл. Куйбышева в рамках празднования Масленицы начнет работать «Город мастеров»

С 20 февраля пл. Куйбышева стала центральной площадкой проведения народных гуляний в честь проводов русской зимы. Ежедневно здесь организованы веселые игровые программы для детей и взрослых, работают аттракцион «Горка» и ледовые катки.

Особую праздничную атмосферу создают колоритные арт-объекты. Впервые установлена арт-конструкция «Маслена» высотой 21 метр, также одним из украшений площади стал надувной «Самовар» высотой 4 метра. На площади установлены оборудовано несколько фотозон в традиционном народном стиле.

С 23 февраля на площади начнет работать «Город Мастеров», где на выставке-ярмарке представят разные виды народных ремесел: резьба по дереву, изделия из соломки, лозоплетение, глиняная и вязаная игрушка, обереговая кукла, кружевоплетение, гончарное ремесло, игрушки ручной работы, роспись по дереву и ткани, керамика, ткачество. Всего более 90 мастеров со всего Поволжья продемонстрируют в Самаре свое искусство. В шатрах «Март», «Апрель», «Май» начнут работать мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. В 20 торговых павильонах будет организовано общественное питание, где гости праздника смогут отведать блины, выпить горячего чаю.

Напомним, что в рамках празднования запланирована широкая программа.

Кроме площади Куйбышева, масленичные гулянья пройдут и во всех районах Самары. Всего запланировано более 70 мероприятий, а самым крупным мероприятием станет Дружная Масленица в парке Дружбы (в границах улиц Гагарина, Советской Армии, Дыбенко, Запорожской). 26 февраля с 12:00 там начнутся праздничные гулянья. В воскресенье, в главный день Масленицы гостей ждет насыщенная программа: спортивные игры, традиционные масленичные забавы, конкурсы с призами и подарками, для детей — мастер-класс по росписи скворечников, концерт с участием баяниста-виртуоза Кирилла Малькова, струнного дуэт «Балаlike», ансамбля народных инструментов Самарской государственной филармонии «Волга-folk-band». Центральным номером программы станет уникальное событие: на арене клуба «Буденновец» покажут настоящее представление на лошадях с танцами и выступлениями по конкуру.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Убийцам полковника Гошта вынесли приговор
МИД ответил на заявления о вмешательстве РФ в дела Черногории
ОПЕК зафиксировала начало снижения мировых запасов нефти
Шойгу предложил отказаться от «бесконечной милитаризации» России
Путину обещают снижение ставок по ипотеке до исторически низких
Иран пригрозил США пощечиной
Facebook заблокировал страницу советника президента по интернету
Грузовой корабль Dragon не смог пристыковаться к МКС
Спорт
Устюгов: шанс стать великим Завтра в финском Лахти стартует лыжный чемпионат мира. Основные наши надежды связаны с победителем многодневки «Тур де Ски» Сергеем Устюговым
Авто
«Внедорожную» версию «Логана» раскрыли до премьеры Румынский автопроизводитель Dacia рассекретил новый универсал Logan MCV, получивший приставку Stepway
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
В Москве продается самая маленькая квартира в России
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Датский секрет хюгге: как стать счастливым просто и быстро По статистике датчане — одна из самых счастливых наций в мире. В чем их секрет - рассказывает руководитель Института исследования счастья
Дети
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной Певец возмущен суммой, которую на праздник собираются потратить другие родители.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь