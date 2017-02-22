С 23 февраля на пл. Куйбышева в рамках празднования Масленицы начнет работать «Город мастеров»

Особую праздничную атмосферу создают колоритные арт-объекты. Впервые установлена арт-конструкция «Маслена» высотой 21 метр, также одним из украшений площади стал надувной «Самовар» высотой 4 метра. На площади установлены оборудовано несколько фотозон в традиционном народном стиле.
С 23 февраля на площади начнет работать «Город Мастеров», где на выставке-ярмарке представят разные виды народных ремесел: резьба по дереву, изделия из соломки, лозоплетение, глиняная и вязаная игрушка, обереговая кукла, кружевоплетение, гончарное ремесло, игрушки ручной работы, роспись по дереву и ткани, керамика, ткачество. Всего более 90 мастеров со всего Поволжья продемонстрируют в Самаре свое искусство. В шатрах «Март», «Апрель», «Май» начнут работать мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. В 20 торговых павильонах будет организовано общественное питание, где гости праздника смогут отведать блины, выпить горячего чаю.
Напомним, что в рамках празднования запланирована широкая программа.
Кроме площади Куйбышева, масленичные гулянья пройдут и во всех районах Самары. Всего запланировано более 70 мероприятий, а самым крупным мероприятием станет Дружная Масленица в парке Дружбы (в границах улиц Гагарина, Советской Армии, Дыбенко, Запорожской). 26 февраля с 12:00 там начнутся праздничные гулянья. В воскресенье, в главный день Масленицы гостей ждет насыщенная программа: спортивные игры, традиционные масленичные забавы, конкурсы с призами и подарками, для детей — мастер-класс по росписи скворечников, концерт с участием баяниста-виртуоза Кирилла Малькова, струнного дуэт «Балаlike», ансамбля народных инструментов Самарской государственной филармонии «Волга-folk-band». Центральным номером программы станет уникальное событие: на арене клуба «Буденновец» покажут настоящее представление на лошадях с танцами и выступлениями по конкуру.