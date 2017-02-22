С 23 февраля на пл. Куйбышева в рамках празднования Масленицы начнет работать «Город мастеров»

Особую праздничную атмосферу создают колоритные арт-объекты. Впервые установлена арт-конструкция «Маслена» высотой 21 метр, также одним из украшений площади стал надувной «Самовар» высотой 4 метра. На площади установлены оборудовано несколько фотозон в традиционном народном стиле.

С 23 февраля на площади начнет работать «Город Мастеров», где на выставке-ярмарке представят разные виды народных ремесел: резьба по дереву, изделия из соломки, лозоплетение, глиняная и вязаная игрушка, обереговая кукла, кружевоплетение, гончарное ремесло, игрушки ручной работы, роспись по дереву и ткани, керамика, ткачество. Всего более 90 мастеров со всего Поволжья продемонстрируют в Самаре свое искусство. В шатрах «Март», «Апрель», «Май» начнут работать мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. В 20 торговых павильонах будет организовано общественное питание, где гости праздника смогут отведать блины, выпить горячего чаю.

Напомним, что в рамках празднования запланирована широкая программа.