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13:34 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Протестующие перекрыли автодороги у границы Украины со Словакией и Румынией

На дорогах у границы Украины со Словакией и Румынией заблокировано движение.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. На дорогах у границы Украины со Словакией и Румынией заблокировано движение, сообщило западное региональное управление Госпогранслужбы в среду в Facebook.

«Чопский пограничный отряд информирует, что сегодня в 09.30 началась акция блокирования подъездной дороги к пункту пропуска “Ужгород”. На данный момент в акции участвуют около 50 человек и 30 автомобилей, которые находятся на расстоянии до одного километра от грузового терминала пункта пропуска», — говорится в сообщении.

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Пограничники просят путешествующих учесть данную информацию при планировании поездки за границу и выборе пути следования. Митингующие заблокировали автодороги у границы Украины со Словакией и Румынией.

Также в среду с утра началась акция блокировки автодороги Черновцы-Порубное на юго-западе Украины неподалеку от границы с Румынией, в ней принимают участие около 50 человек и 20 автомобилей.

«В населенном пункте Стерче, который примерно за два километра от пункта пропуска “Порубное”, люди активно двигаются по пешеходному переходу, тем самым блокируя движение автотранспорта», — говорится в сообщении.

Пограничники не уточняют, в связи с чем проходят акции и чего требуют митингующие.

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