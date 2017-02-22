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13:39 (мск), источник: RNS

Грузовой корабль Dragon не смог пристыковаться к МКС

Грузовой корабль Dragon компании SpaceX не смог совершить стыковку с Международной космической станцией (МКС).

Источник: NASA

«Dragon не смог совершить запланированную на сегодня сближение и стыковку с МКС», — говорится в Twitter NASA.

Как уточняется в Twitter NASA, вторая попытка стыковки назначена на завтра. Приближение к Dragon станции не удалось в связи с неверными расчетами бортового компьютера, отмечает МКС.

Грузовой корабль Dragon вышел на орбиту 20 февраля.

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