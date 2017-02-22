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13:30 (мск), источник: Новости Перми

В пермском зоопарке отпразднуют День белого медведя

Международный праздник состоится 26 февраля. В этот день в Перми сотрудники зоопарка расскажут посетителям о белых медведях, а также покажут их кормление.

В пермском зоопарке 26 февраля отметят Международный день белого медведя. Праздник начнется в 13:00 с рассказа об этих животных, а далее, вольере состоится показательный тренинг и кормление белых медведей.

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