В пермском зоопарке отпразднуют День белого медведя
Международный праздник состоится 26 февраля. В этот день в Перми сотрудники зоопарка расскажут посетителям о белых медведях, а также покажут их кормление.
Международный праздник состоится 26 февраля. В этот день в Перми сотрудники зоопарка расскажут посетителям о белых медведях, а также покажут их кормление.
В пермском зоопарке 26 февраля отметят Международный день белого медведя. Праздник начнется в 13:00 с рассказа об этих животных, а далее, вольере состоится показательный тренинг и кормление белых медведей.