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16:15 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове с начала 2017 года демонтировали 45 незаконных торговых объектов

Как сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону, в городе с начала 2017 года было демонтировано 45 незаконных торговых объектов.

Всего за 2015 и 2016 годы на территории города проводились мероприятия по демонтажу 1,225 тыс. нестационарных торговых объектов.

«Незаконное размещение нестационарных торговых объектов сейчас приводит к срыву конкурсов на получения право размещения НТО. Согласно правилам, конкурс невозможно провести, если земельный участок уже занят», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в конце 2016 года было выявлены 97 незаконных нестационарных торговых объектов, незаконно подключенных к электроснабжению.

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