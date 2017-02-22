В Ростове с начала 2017 года демонтировали 45 незаконных торговых объектов

Всего за 2015 и 2016 годы на территории города проводились мероприятия по демонтажу 1,225 тыс. нестационарных торговых объектов.

«Незаконное размещение нестационарных торговых объектов сейчас приводит к срыву конкурсов на получения право размещения НТО. Согласно правилам, конкурс невозможно провести, если земельный участок уже занят», — говорится в сообщении пресс-службы.



Кроме того, в конце 2016 года было выявлены 97 незаконных нестационарных торговых объектов, незаконно подключенных к электроснабжению.