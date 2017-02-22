Трагически погибла крымская спортсменка Елена Узлова
Как сообщили в Федерации армрестлинга Крыма, вчера поздно вечером, возвращаясь домой с тренировки, трагически погибла одна из лучших крымских армспортсменок Елена Узлова.
Как сообщили в Федерации армрестлинга Крыма, вчера поздно вечером, возвращаясь домой с тренировки, трагически погибла одна из лучших крымских армспортсменок Елена Узлова.
Ее сбила машина. Дорогой наш человек, человечек, ты навсегда останешься в наших сердцах… Уважаемые родители Лены, хотелось бы нам найти слова, чтобы хоть
Скорбим и помним.