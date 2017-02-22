Трагически погибла крымская спортсменка Елена Узлова

Ее сбила машина. Дорогой наш человек, человечек, ты навсегда останешься в наших сердцах… Уважаемые родители Лены, хотелось бы нам найти слова, чтобы хоть как-то облегчить вашу боль, но трудно представить, есть ли такие слова вообще. От лица федерации, команды и всех ребят примите искренние соболезнования, — говорится в сообщении Федерации. Елена была действительно надеждой крымского армрестлинга. В ноябре прошлого года она первенствовала на открытом чемпионате Севастополя в категории юниоров, представляя ДЮСШ-2 крымской столицы. Также спортсменка представляла Крым на различных состязаниях….

Скорбим и помним.