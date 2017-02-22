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19:00 (мск), источник: Мослента

На ВДНХ появился пекущий блины робот

Познакомиться с «поваром» можно на «Робостанции» в павильоне № 2.

Источник: Агентство «Москва»

На ВДНХ появился робот, который печет блины. Познакомиться с «поваром» можно на «Робостанции» в павильоне № 2. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает сайт мэрии Москвы.

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«Робота по имени Блинобот привезли на станцию специально к Масленице, сейчас он только учится выпекать блины. Пока он может делать только пять блинов в час, но со временем научится готовить быстрее. В его руках установлены специальные манипуляторы. Они подсказывают “повару”, что блин необходимо либо перевернуть, либо снять с поверхности», — рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Одна из рук робота держит половник, которым зачерпывает тесто и выливает его на сковороду. В другой находится лопатка, чтобы переворачивать блинчики и выкладывать их на тарелку. Пока приготовленную роботом выпечку пробовать нельзя, однако инженеры обещают, что такая возможность вскоре появится.

Каждые 15−20 минут к Блиноботу будут водить экскурсии, в ходе которых можно будет увидеть его за работой. Сотрудники «Робостанции» займутся развитием кулинарных способностей «повара». Так, к лету его планируют обучить класть шарики мороженого в стаканчики и смешивать коктейли.

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На ВДНХ блины печет Блинобот
16:42 (мск)© Ньюстюб
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