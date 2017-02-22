Казахстанка вышла в финал международного конкурса красоты

Конкурс проходит в Тайване. В нем приняли участие красавицы из 60 стран. По итогам первого тура представительницы 35 стран были отобраны в следующий этап. Во втором туре из 35 выявили 15 лучших, которые прошли в финал. В их числе оказалась и Рената Нургазина.

Кроме нее, в итоговый этап прошли красавицы из Кореи, Румынии, Монголии, Португалии, Венесуэлы, Южной Африки, Малайзии, Франции, Перу, Нидерландов, России, Конго, Татарстана и Польши.

В финале 28 февраля казахстанка выступит на конкурсе талантов.

«Пребывание на конкурсе насыщено путешествиями по местным достопримечательностям, храмам с ознакомлением с культурой острова Тайвань», — рассказала Рената Нургазина.

«Тут очень много красивых девочек со всего мира, из 60 стран! Казахстан участвует в первый раз в этом международном конкурсе, очень интересно общаться со всеми», — заявляла ранее Нургазина.