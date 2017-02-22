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14:06 (мск), источник: Газета.Ру

Индийский штат запретил «роскошные» свадьбы

Индийский штат Джамму и Кашмир запретил «роскошные» свадьбы, сообщает Zee News.

Источник: AP 2017
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В частности, с 1 апреля 2017 года максимальное число гостей брачной церемонии не должно превышать 500 со стороны невесты и 400 со стороны жениха. На помолвку допускается до 100 гостей. Помимо этого, запрещено добавлять к рассылаемым приглашениям сладости и сухофрукты.

Кроме того, на любых частных, общественных и правительственных мероприятиях не разрешено использовать громкоговорители и фейерверки.

Таким образом местные власти надеются положить конец чрезмерным расходам и использованию предметов первой необходимости.

Ранее сообщалось, что индийский политик Гали Джанардхана Редди устроил для дочери Брахмани свадьбу за 5 млрд рупий (около $74 млн).

Комментарии
1
Иван Петров
Теперича надо ишо аудиторов на кажную свадьбу звать.
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