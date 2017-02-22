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13:56 (мск), источник: Газета.Ру

В Японии обнаружена вторая в мире обезьяна с синдромом Дауна

В японском заповеднике Кумамото живет шимпанзе Канако — вторая в мире обезьяна с трисомией по 22 хромосоме, обезьяньим аналогом синдрома Дауна.

Источник: Reuters
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Впервые трисомия по 22 хромосоме (наличие трех гомологичных хромосом вместо двух) была выявлена в 1969 году у шимпанзе. Больное животное не прожило и года, так что родившаяся в 1992 году Канако — первая прожившая так долго шимпанзе с отклонением. Она всегда была чахлой, имела проблемы с сердцем, у нее были неразвиты зубы. К семи годам она ослепла из-за катаракт. Пока зрение не пропало, шимпанзе страдала от косоглазия. Все это также характерно для людей с синдромом Дауна. В 2014 году выяснилось, что у нее дефект межсердечной перегородки. Это и подтолкнуло ученых к генетическому исследованию, выявившему трисомию.

Канако живет отдельно от других шимпанзе и избегает агрессии. На протяжении месяца она дружила с другой самкой, которая была к ней добра с самого начала. Пока что ученые не могут сказать, насколько трисомия распространена у обезьян. У людей на каждые 600 родов приходится один ребенок с синдромом Дауна. Но в Японии в неволе проживает всего около 500 шимпанзе — делать выводы на основе такой небольшой популяции сложно.

Комментарии
2
Никита Заев
ахахах. ты сделал мой день))))
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Иван Петров
Быстрее сюда!
Тут ещё есть подобные: аб, мехтиев, саморуков, пацак...
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