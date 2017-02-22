В Японии обнаружена вторая в мире обезьяна с синдромом Дауна
В японском заповеднике Кумамото живет шимпанзе Канако — вторая в мире обезьяна с трисомией по 22 хромосоме, обезьяньим аналогом синдрома Дауна.
В японском заповеднике Кумамото живет шимпанзе Канако — вторая в мире обезьяна с трисомией по 22 хромосоме, обезьяньим аналогом синдрома Дауна.
Впервые трисомия по 22 хромосоме (наличие трех гомологичных хромосом вместо двух) была выявлена в 1969 году у шимпанзе. Больное животное не прожило и года, так что родившаяся в 1992 году Канако — первая прожившая так долго шимпанзе с отклонением. Она всегда была чахлой, имела проблемы с сердцем, у нее были неразвиты зубы. К семи годам она ослепла
Канако живет отдельно от других шимпанзе и избегает агрессии. На протяжении месяца она дружила с другой самкой, которая была к ней добра с самого начала. Пока что ученые не могут сказать, насколько трисомия распространена у обезьян. У людей на каждые 600 родов приходится один ребенок с синдромом Дауна. Но в Японии в неволе проживает всего около 500 шимпанзе — делать выводы на основе такой небольшой популяции сложно.
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