Свердловская Госавтоинспекция переходит на усиленный режим работы в праздники
Госавтоинспекция Свердловской области переходит на усиленный режим работы в предстоящие выходные и праздничные дни.
Госавтоинспекция Свердловской области переходит на усиленный режим работы в предстоящие выходные и праздничные дни.
Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, начиная с сегодняшнего дня, с 22 февраля, в городах Свердловской области начинаются повсеместные сплошные проверки водителей транспортных средств, в целях выявления водителей, управляющих в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.
Кроме того, как уточнили в ведомстве, экипажи ДПС также будут ориентированы на выявление таких нарушений ПДД, которые чаще всего являются причинами