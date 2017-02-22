Свердловская Госавтоинспекция переходит на усиленный режим работы в праздники

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, начиная с сегодняшнего дня, с 22 февраля, в городах Свердловской области начинаются повсеместные сплошные проверки водителей транспортных средств, в целях выявления водителей, управляющих в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.

Кроме того, как уточнили в ведомстве, экипажи ДПС также будут ориентированы на выявление таких нарушений ПДД, которые чаще всего являются причинами дорожно-транспортных происшествий. Это выезд на встречку, превышение скорости, не использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств.