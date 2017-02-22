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15:42 (мск), источник: ИА Татар-информ

Казанскую школу № 113 назвали в честь погибшего в Сирии военного

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ», Ксения Жаркова). Школа № 113 в Ново-Савиновском районе Казани теперь носит имя Героя России Марата Ахметшина.

Источник: ИА Татар-информ

22 февраля возле нее собрались родные, друзья и одноклассники Ахметшина на открытие мемориальной доски в его честь.

На серой плите из долговечного камня он улыбается — именно таким его все и запомнили. Марат Ахметшин окончил школу № 113 в 1997 году. Его отец — военный, поэтому сын мечтал пойти по его стопам. Получив аттестат, он подал документы в Казанское артиллерийское училище и по окончании нес службу в Северо-Кавказском военном округе.

«Марат всегда стремился стать военным, мы его не отговаривали и не видели его в другом направлении, кроме как военная служба. Он был артиллеристом, и очень метким, всегда был очень точен при попадании в цель. Он служил где-то здесь, думаю, что в Нижегородской области, его туда посылали на полигоны, там он обучал», — вспоминает двоюродный брат Арсен Ахметшин.

Весной 2016 года Марат Ахметшин уехал воевать в Сирию, пробыл там около трех месяцев и 3 июня погиб при выполнении боевого задания. Капитану было 35 лет, его похоронили в родном селе Атабаево. Друзья и знакомые узнали о его кончине лишь несколько месяцев назад. Ему посмертно присвоено звание Героя России, а родную школу назвали в память о нем.

«Мы гордимся, что вырастили такого честного человека, гордимся, что он не уронил честь и достоинство Российской армии. Даже далеко от Родины он защищал ее, близких: отца, мать, сестер и детей, всех нас», — говорит отец Радик Ахметшин.

«Наша молодежь должна помнить своих героев, гордиться ими и знать, что Родину надо защищать, кроме нас ее никто не защитит. Подвиг Марата Ахметшина — это подвиг настоящего российского офицера, который, защищая Родину на дальних подступах, выполнил свою задачу и погиб при исполнении задания», — говорит военный комиссар Татарстана Сергей Погодин.

«К Марату нельзя было придраться, — вспоминает его учительница начальных классов Майя Ткачева. — Мальчик хорошо учился, один из первых получил пионерский галстук, был трудолюбивым и целеустремленным. Он мог подойти и спросить, что нужно сделать. Очень редко, когда ребенок предлагает свои услуги учителю».

Несмотря на строгую дисциплину, Марат не был похож на военного. Невысокого роста, веселый и общительный.

«Я его помню в старших классах, отзывчивый парень был. В нем была изюминка, привлекательность», — вспоминает одноклассница Лилия.

У Марата Ахметшина осталась жена и трое детей: две девочки и мальчик, самому младшему — два года. Несмотря на то что отец погиб, сына тоже готовят к военной службе. Династия военных должна продолжиться.

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