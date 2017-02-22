В Беларуси вскрываются реки, начинается ледоход

За прошедшие сутки вскрылись Неман у деревни Белица и приток Западного Буга река Лесная у города Каменец. А на притоке Западной Двины реке Дисна у поселка городского типа Шарковщина лед подняло, что предшествует вскрытию реки.

— На реках сохраняется рост уровней воды с суточной интенсивностью в основном 1−48 см, — смотрит сводку ведущий инженер-гидролог отдела гидрологических прогнозов Гидромета Евгений Корзун. — На притоке Западной Двины реке Дисна у поселка городского типа Шарковщина в связи с затором льда суточный рост составляет 164 см. Вода находится на пойме на Немане у деревни Белица, Вилии у деревни Стешицы, Припяти у деревни Черничи, а также притоках Западного Буга — реках Лесная у города Каменец и Нарев у деревни Немержа.

В ближайшие сутки таяние снега и разрушение ледяного покрова продолжится, уровни воды в реках продолжат расти. Со дня на день вода выйдет на пойму на Немане у города Столбцы и его притоке реке Щара у города Слоним, а также притоке Припяти реке Стыр у деревни Лопатино.

Тем временем на водоемах наблюдается сплошной ледяной покров. В связи с началом процессов разрушения ледяного покрова структура льда меняется, местами он потемнел, поэтому передвигаться по льду нужно осторожно.