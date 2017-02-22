В Беларуси вскрываются реки, начинается ледоход
Также почти повсеместно отмечается вода на льду. Таковы данные по состоянию на 22 февраля.
Также почти повсеместно отмечается вода на льду. Таковы данные по состоянию на 22 февраля.
За прошедшие сутки вскрылись Неман у деревни Белица и приток Западного Буга река Лесная у города Каменец. А на притоке Западной Двины реке Дисна у поселка городского типа Шарковщина лед подняло, что предшествует вскрытию реки.
— На реках сохраняется рост уровней воды с суточной интенсивностью в основном 1−48 см, — смотрит сводку ведущий
В ближайшие сутки таяние снега и разрушение ледяного покрова продолжится, уровни воды в реках продолжат расти. Со дня на день вода выйдет на пойму на Немане у города Столбцы и его притоке реке Щара у города Слоним, а также притоке Припяти реке Стыр у деревни Лопатино.
Тем временем на водоемах наблюдается сплошной ледяной покров. В связи с началом процессов разрушения ледяного покрова структура льда меняется, местами он потемнел, поэтому передвигаться по льду нужно осторожно.