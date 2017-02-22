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15:47 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Беларуси вскрываются реки, начинается ледоход

Также почти повсеместно отмечается вода на льду. Таковы данные по состоянию на 22 февраля.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

За прошедшие сутки вскрылись Неман у деревни Белица и приток Западного Буга река Лесная у города Каменец. А на притоке Западной Двины реке Дисна у поселка городского типа Шарковщина лед подняло, что предшествует вскрытию реки.

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— На реках сохраняется рост уровней воды с суточной интенсивностью в основном 1−48 см, — смотрит сводку ведущий инженер-гидролог отдела гидрологических прогнозов Гидромета Евгений Корзун. —  На притоке Западной Двины реке Дисна у поселка городского типа Шарковщина в связи с затором льда суточный рост составляет 164 см. Вода находится на пойме на Немане у деревни Белица, Вилии у деревни Стешицы, Припяти у деревни Черничи, а также притоках Западного Буга — реках Лесная у города Каменец и Нарев у деревни Немержа.

В ближайшие сутки таяние снега и разрушение ледяного покрова продолжится, уровни воды в реках продолжат расти. Со дня на день вода выйдет на пойму на Немане у города Столбцы и его притоке реке Щара у города Слоним, а также притоке Припяти реке Стыр у деревни Лопатино.

Тем временем на водоемах наблюдается сплошной ледяной покров. В связи с началом процессов разрушения ледяного покрова структура льда меняется, местами он потемнел, поэтому передвигаться по льду нужно осторожно.

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