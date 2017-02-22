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14:36 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Афиша на 23 — 26 февраля. Чем заняться в четырёхдневные выходные?

Как не пропустить ничего интересного и весело провести праздничные деньки? Журналисты «АиФ» подготовили занимательную подборку ярких событий.

Спорт.

Гонка мужества.

Лыжные соревнования пройдут классическим стилем с общим стартом. Участники распределяются по возрастным группам от 14 до 80 лет и старше, отдельно выделена группа «Любителей». Соревнования организованы в честь памяти первого мастера спорта Сибири, командира лыжного диверсионного батальона Федора Ивачева, погибшего в боях под Москвой в декабре 1941 года.

Организаторами проекта стал департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, МАУ СДЮСШОР «ЦЗВС», при поддержке РОО «Любительский лыжный Союз», МАУ «Стадион».

Дистанции: — 30 км (три круга по 10 км) — мужчины; — 20 км (два круга по 10 км) — женщины;- 10 км — девушки и юноши, мужчины 70 лет и старше, женщины 55 лет и старше, любители. Программа:08.30−10.00 — регистрация участников, разминка;10.10 — открытие соревнований;10.30 — старт лыжной гонки.

Время: 23 февраля, 10.10.

Адрес: стадион «Красное знамя», ул. Тимирязева, 5.

Поэзия.

Вечер чтений произведения новосибирского поэта Славы Чехова.

На этот раз у новосибирцев и гостей города будет возможность услышать эксклюзивные, ещё не опубликованные, стихи Славы, под музыкальное сопровождение фортепиано и кахона.

Время: 24 февраля, 19:00.

Адрес: культурное пространство «Крыша», ул. Нарымская, 25.

Фестивали.

Хаски-Фест.

На втором ежегодном фестивале северных ездовых собак и культуры народов севера жители Новосибирска смогут познакомиться и пообщаться с пушистыми виновниками торжества. Для гостей специально оформлены фотозоны, где они смогут запечатлеть себя и родных с Аляскинским маламутом, Сибирскими хаски, Самоедской собакой, Якутской лайкой, Чукотской ездовой и другими замечательными животными.

Кроме того, в программе запланированы веселые конкурсы, розыгрыши и развлекательные мероприятия. Детей ждет горка, прокат детских снегоходов и возможность прокатиться на настоящей собачьей упряжке!

В программе фестиваля планируются: 1. Ежегодная чистопородная гонка «Сила Сибири» 2. Соревнования по ездовому спорту «Три Версты» — Спринт гонка юниоров, дебютантов и начинающих спортсменов!

На территории фестиваля каждый сможет согреться горячими напитками, отведать замечательного меда с лучших пасек Сибири, а так же будет организовано вкуснейшее горячее питание!

Вход свободный.

Адрес: поселок Степной.

Время: 25 февраля, 10:00.

Лекции.

«Испания без визы».

Субботняя лекция «Из прошлого в будущее. Восток Испании» будет посвящена двум регионам Испании, расположенных на востоке страны — Валенсии и Каталонии. Посетители познакомятся с культурными и историческими достопримечательностями городов: Валенсии, Таррагоны, Реуса и Жироны.

Новая лекционная программа «Испания без визы» посвящена истории и культуре одной из самых интересных стран европейского континента. Испания — страна необычная и на редкость многоликая. Ее земли резко отличаются друг от друга климатом, рельефом, почвами, цветом, характером растительности. Щедрое богатство юга соседствует с суровыми, скудными ландшафтами плоскогорий, открытые солнцу морские берега — с сумрачными ущельями огромных непроходимых гор.

Время: 25 февраля, 13.30.

Адрес: концертный зал Новосибирского государственного художественного музея, ул. Свердлова, 10.

Масленица.

Прощённое воскресение. Провожаем неделю поедания блинов!

На площадке ЖК «Крымский» Новосибирцев ждут многочисленные конкурсы для всех возрастов. А также катание на лошадях, веселые частушки, зажигательные танцы, музыка и угощения! Зарядиться позитивным настроением поможет театр «Ярмарка» с горячими хитами! От партнёров мероприятия сибиряки и получить памятные призы и подарки помогут партнёры мероприятия.

Время: 26 февраля, 12.00.

Адрес: Центральный парк.

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