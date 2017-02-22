Проезд на нескольких пригородных маршрутках подорожал в Челябинске

Цена проезда на шести пригородных маршрутных такси, следующих из Челябинска в Сосновский район, увеличилась с 22 февраля, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Теперь платить на 5 рублей больше придётся пассажирам следующих маршрутов:

№ 151, посёлок Мирный — 65 рублей;№ 185,197, посёлок Медиак — 80 рублей;№ 199, посёлок Теченский — 80 рублей;№ 204, деревня Чишма — 90 рублей;№ 321, посёлок Дубровка — 80 рублей.

Дороже на сумму от 3 до 5 рублей стал обходиться и проезд на этих маршрутах до промежуточных остановок. Причиной роста цен водители называют подорожание ГСМ и запасных частей. Отметим, что все эти маршруты работают по нерегулируемым тарифам, когда стоимость проезда устанавливает сам перевозчик, при этом согласие властей для этого не требуется.

Добавим, что последнее повышение у перевозчиков в Сосновском районе произошло осенью 2016 года, тогда выросла стоимость проезда в маршрутных такси № 189 Челябинск — Шигаево, № 134 Челябинск — Рощино, № 300 Челябинск — Большое Баландино и № 321 Челябинск — Дубровка. На остальных маршрутах из списка тарифы менялись в начале 2015 года.