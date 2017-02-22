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14:19 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии вновь объявлено штормовое предупреждение

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане вновь объявлено штормовое предупреждение. Ссылаясь на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Главное управление МЧС России по РБ сообщает, что в четверг, 23 февраля, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и днем местами по республике пройдет небольшой мокрый снег, по северо-западу до умеренного, в отдельных районах метель, гололед, на дорогах снежные накат и заносы, гололедица. Ветер южный 8−13 м/с, с порывами до 18 м/с. Температура воздуха ночью составит 0, -5 градусов, по юго-востоку до -10, днем +2, -3.

На отдельных участках трасс ухудшение видимости в тумане 500 м и менее.

В МЧС рекомендуют водителям по возможности не выезжать на автотранспорте, если он технически не готов к движению по снежному накату и гололеду, быть предельно внимательными, помнить о соблюдении дистанции и выборе безопасного скоростного режима. Неопытным автолюбителям нужно воздержаться от поездок за рулем. До выезда на трассу необходимо убедиться, что резина соответствует условиям дорожного покрытия. Пешеходы должны быть осторожны при пересечении трассы. Рекомендуется подготовить малоскользящую обувь, прикрепить на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклеить лейкопластырь.

При усилении ветра желательно ограничить выход из зданий, укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш может упасть шифер и другие кровельные материалы. Нельзя укрываться от ветра за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам. В период штормовых ветров следует проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.

При скачках напряжения электросети нужно обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы избежать пожара.

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