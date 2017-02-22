Полицейские опровергли информацию об угрозе взрыва в ростовском отделении
В донском главке МВД опровергли информацию об опасной ситуации в отделении на Буденновском проспекте
В донском главке МВД опровергли информацию об опасной ситуации в отделении на Буденновском проспекте
Ранее СМИ сообщали о подозрительном предмете, найденном рядом со зданием.
Подходы к отделу полиции были перекрыты. Но, как прокомментировали в ведомстве, это была штатная ситуация, проводилась внутренняя проверка, которая заняла 20 минут.