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14:57 (мск), источник: Uralpress.ru

«Тропа пенсионеров» в Челябинском городском бору получит новый облик

Жители Челябинска смогут гулять в Челябинском городском бору по специальной эко-тропе. Она сделает отдых людей более комфортным, а также решит экологическую проблему — горожане перестанут вытаптывать почву и губить растения. Предпроект эко-тропы сегодня, 22 февраля, представили инициаторы идеи на пресс-конференции, состоявшейся в эко-лофте «Время Че».

Челябинский городской бор — излюбленное место отдыха горожан. Активное его посещение привело к деградации экологического состояния памятника природы: оголённая почва и выбоины то и дело попадаются на глаза. Как утверждают инициаторы предпроекта, создание эко-тропы сумеет переломить ход ситуации.

Презентацию предпроекта эко-тропы Челябинского городского бора представил собравшимся участник общественного волонтерского экодвижения Павел Уманец. Он рассказал о первом этапе работ по оборудованию эко-тропы, о тех ее участках, которые нуждаются в особой защите с использованием технических сооружений. По предварительным подсчетам, на работы по оценке рекреационого и экологического состояния маршрута, на малые архитектурные формы и техническое оснащение объекта потребуется чуть больше двух миллионов рублей.

«В начале маршрута должна быть удобная и качественная инфраструктура — огромный информационный киоск. Он позволит притянуть людей и отправить их прямо по маршруту. В данный момент за памятником Курчатову всё вытоптано, потому что люди заходят с разных сторон. Если будет удобное место, качественно выполненное, то люди захотят начинать свою прогулку именно с этой точки», — высказал свою точку зрения Павел Уманец.

Общая протяжённость тропы будет составлять два с половиной километра. Это примерно полтора часа ходьбы неспешным шагом. По пути следования будут стоять щиты, предоставляющие информацию об исторической важности городского бора и о том, какие животные и растения в нём обитают. Также путники смогут получать экскурсии через систему WI-FI. На отдельных участках рядом с тропой планируется демонстрировать современные методы восстановления природных сообществ.

«Нужно не дать бору двигаться по пути разрушения и предпринимать активные мероприятия для восстановления деревьев, почвы, чтобы этот памятник природы находился в экологически устойчивом состоянии, — сказал директор ОГУ “Особо охраняемые природные территории Челябинской области” Александр Лагунов. —  Мы будем, спасая окрестности этой тропы, закрывать переходами отдельные участки. Это будет деревянный настил со щелями, чтобы атмосферная влага попадала в корневую систему».

По словам председателя экодвижения «Время Че» Феликса Панова, абсолютное большинство горожан восприняли идею создания эко-тропы с восторгом. На данный момент волонтеры стараются привлечь максимум общественных организаций, студенческих сообществ к работе над созданием объекта. Сумма затрат, озвученная в ходе сегодняшней презентации, предварительная, она будет меняться в ходе разработки проекта, планируется привлекать к реализации проекта частных инвесторов, пояснил лидер движения.

Позицию Министерства экологии Челябинской области относительно создания эко-тропы высказал начальник Управления государственной экологической экспертизы и регионального государственного экологического надзора Министерства экологии Челябинской области Сергей Лавров: «Сегодняшнее состояние маршрута — неудовлетворительное. Идея создания эко-тропы, точнее, усовершенствования существующей тропы пенсионеров — огромный плюс для Челябинского городского бора. Это локализация того потока людей, которые посещают бор, на определенной территории, кроме того, на маршруте планируется ряд мероприятий просветительского характера. Территория всего бора в достаточно хорошем состоянии, и эту территорию необходимо сохранить. Перемещение рекреационных потоков однозначно снизит нагрузку. Бор, как и любая другая эко-система, может самовосстанавливаться, нужно только помочь ему это сделать».

Автор книг по минералогии Сергей Колисниченко предложил создать рядом с эко-тропой аллею камней. Это будут крупные штуфы больших размеров, подобранные из 30 горных пород. Возраст самой древней составит 4,2 миллиарда лет. «Прикоснуться к подобному образованию с немыслимым возрастом будет интересно», — считает Александр Лагунов.

Инициаторы проекта также хотят создать многочисленные кормушки для животных с надеждой, что, помимо диких белок, горожане смогут наблюдать и за косулями.

Напомним, что внести свои предложения в разработку и оформление уникального пешего маршрута может любой житель нашего города.

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