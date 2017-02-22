«Тропа пенсионеров» в Челябинском городском бору получит новый облик
Жители Челябинска смогут гулять в Челябинском городском бору по специальной
Жители Челябинска смогут гулять в Челябинском городском бору по специальной
Челябинский городской бор — излюбленное место отдыха горожан. Активное его посещение привело к деградации экологического состояния памятника природы: оголённая почва и выбоины то и дело попадаются на глаза. Как утверждают инициаторы предпроекта, создание
Презентацию предпроекта
«В начале маршрута должна быть удобная и качественная инфраструктура — огромный информационный киоск. Он позволит притянуть людей и отправить их прямо по маршруту. В данный момент за памятником Курчатову всё вытоптано, потому что люди заходят с разных сторон. Если будет удобное место, качественно выполненное, то люди захотят начинать свою прогулку именно с этой точки», — высказал свою точку зрения Павел Уманец.
Общая протяжённость тропы будет составлять два с половиной километра. Это примерно полтора часа ходьбы неспешным шагом. По пути следования будут стоять щиты, предоставляющие информацию об исторической важности городского бора и о том, какие животные и растения в нём обитают. Также путники смогут получать экскурсии через систему
«Нужно не дать бору двигаться по пути разрушения и предпринимать активные мероприятия для восстановления деревьев, почвы, чтобы этот памятник природы находился в экологически устойчивом состоянии, — сказал директор ОГУ “Особо охраняемые природные территории Челябинской области” Александр Лагунов. — Мы будем, спасая окрестности этой тропы, закрывать переходами отдельные участки. Это будет деревянный настил со щелями, чтобы атмосферная влага попадала в корневую систему».
По словам председателя экодвижения «Время Че» Феликса Панова, абсолютное большинство горожан восприняли идею создания
Позицию Министерства экологии Челябинской области относительно создания
Автор книг по минералогии Сергей Колисниченко предложил создать рядом с
Инициаторы проекта также хотят создать многочисленные кормушки для животных с надеждой, что, помимо диких белок, горожане смогут наблюдать и за косулями.
Напомним, что внести свои предложения в разработку и оформление уникального пешего маршрута может любой житель нашего города.