Житель Свердловской области отсудил у школы более 30 тыс. рублей за травму сына на уроке физкультуры

По данным облсуда, в декабре 2015 года школьник на уроке физкультуры во время прыжка через снаряд сломал левое предплечье. Получение этой травмы было связано с тем, что в начале того же года в секции греко-римской борьбы мальчик сломал правую руку, говорится в сообщении.

Для восстановления руки школьника освободили от занятий физкультуры на год. Однако когда наступил новый учебный год, ребенка до этих уроков допустили.

Отец мальчика обратился в суд с требованием взыскать со школы компенсацию морального вреда и возмещение вреда здоровью. На суде руководство школы ссылалось на то, что нет медицинских документов, подтверждающих факт освобождения ученика от занятий по физкультуре. Установлено было также, что родители знали, что сын ходит на уроки физкультуры, но ничего не предпринимали.

В итоге Белоярский суд взыскал со школы в пользу ученика 34,4 тыс. рублей, из них 15 тыс. рублей — компенсация морального вреда и 19,4 тыс. рублей — возмещение вреда здоровью.