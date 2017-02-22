Центр развития бизнеса открылся в Волгограде
Центр развития бизнеса открылся в Волгограде.
Центр развития бизнеса открылся в Волгограде.
Об этом ВДТВ рассказали в администрации региона.
«Открытием этой территории для бизнеса мы расшиваем серьезный пласт административных барьеров и преград. Здесь на одной площадке присутствуют не только представители институтов развития региона, но и комитетов экономики, а также госимущества области. В результате 80 процентов необходимой информации бизнесмены могут получить здесь», — отметил заместитель губернатора — председатель регионального комитета экономики Александр Сиваков.
В новом учреждении работают офис «Мои Документы» для предпринимателей; «Корпорация развития Волгоградской области»; «Региональный гарантийный фонд», предлагающий услуги по предоставлению поручительств по банковским кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства, не имеющим полного залогового обеспечения; «Региональный микрофинансовый центр». Поддержку предоставляет и Волгоградский
Сейчас в регионе зарегистрировано порядка 90 тысяч субъектов МСП. Из них три тысячи в прошлом году получили господдержку на 500 миллионов рублей.