Центр развития бизнеса открылся в Волгограде.

Об этом ВДТВ рассказали в администрации региона.

Бизнес-площадка расположена по улице Новороссийская, 15. Услуги предоставляют организации, оказывающие поддержку малому и среднему предпринимательству региона. Бизнесмены могут получить консультационную, информационную, образовательную и финансовую поддержку.

«Открытием этой территории для бизнеса мы расшиваем серьезный пласт административных барьеров и преград. Здесь на одной площадке присутствуют не только представители институтов развития региона, но и комитетов экономики, а также госимущества области. В результате 80 процентов необходимой информации бизнесмены могут получить здесь», — отметил заместитель губернатора — председатель регионального комитета экономики Александр Сиваков.

В новом учреждении работают офис «Мои Документы» для предпринимателей; «Корпорация развития Волгоградской области»; «Региональный гарантийный фонд», предлагающий услуги по предоставлению поручительств по банковским кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства, не имеющим полного залогового обеспечения; «Региональный микрофинансовый центр». Поддержку предоставляет и Волгоградский бизнес-инкубатор. Информационно-аналитические, консультационные и организационные услуги экспортно ориентированным представителям оказывают специалисты Центра поддержки экспорта. Сотрудники Центра инжиниринга Волгоградской области помогают решить проектные, инженерные, технологические задачи, возникающие в процессе модернизации.

Сейчас в регионе зарегистрировано порядка 90 тысяч субъектов МСП. Из них три тысячи в прошлом году получили господдержку на 500 миллионов рублей.