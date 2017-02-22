Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
СМИ: За пост президента России будет бороться женщина
Американские СМИ узнали, что произошло с Чуркиным перед смертью
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
«Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое»Глава МИД Швеции рассказала об итогах визита в Москву
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Избегающая людей женщина с рождения пахнет рыбой
Девушку уволили с работы за чрезмерную красоту
Откровенный снимок: 40-летняя Гусева в чулках удивила фанатов
Названа предварительная причина смерти Чуркина
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Белое платье по фигуре: Кабаева обворожила гостей турнира
Эксперт о мерах Путина по ДНР: Предупредил Трампа
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч
В Германии Lada Vesta стоит дороже, чем Skoda
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
10«День без иммигрантов»
14:50 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Центр развития бизнеса открылся в Волгограде

Центр развития бизнеса открылся в Волгограде.

Источник: Волгоградское деловое телевидение

Об этом ВДТВ рассказали в администрации региона.

Бизнес-площадка расположена по улице Новороссийская, 15. Услуги предоставляют организации, оказывающие поддержку малому и среднему предпринимательству региона. Бизнесмены могут получить консультационную, информационную, образовательную и финансовую поддержку.

«Открытием этой территории для бизнеса мы расшиваем серьезный пласт административных барьеров и преград. Здесь на одной площадке присутствуют не только представители институтов развития региона, но и комитетов экономики, а также госимущества области. В результате 80 процентов необходимой информации бизнесмены могут получить здесь», — отметил заместитель губернатора — председатель регионального комитета экономики Александр Сиваков.

В новом учреждении работают офис «Мои Документы» для предпринимателей; «Корпорация развития Волгоградской области»; «Региональный гарантийный фонд», предлагающий услуги по предоставлению поручительств по банковским кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства, не имеющим полного залогового обеспечения; «Региональный микрофинансовый центр». Поддержку предоставляет и Волгоградский бизнес-инкубатор. Информационно-аналитические, консультационные и организационные услуги экспортно ориентированным представителям оказывают специалисты Центра поддержки экспорта. Сотрудники Центра инжиниринга Волгоградской области помогают решить проектные, инженерные, технологические задачи, возникающие в процессе модернизации.

Сейчас в регионе зарегистрировано порядка 90 тысяч субъектов МСП. Из них три тысячи в прошлом году получили господдержку на 500 миллионов рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
МИД ответил на заявления о вмешательстве РФ в дела Черногории
Китайцы строят объекты с раздвижной крышей на спорных островах
Шойгу заявил о нехватке 1300 военных летчиков
Греф пообещал Путину дальнейшее снижение ставок по ипотеке
Верховный суд освободил активиста Ильдара Дадина
В Германии задержан россиянин по подозрению в финансировании ИГ
Грузовой корабль Dragon не смог пристыковаться к МКС
Спорт
Определен состав сборной России на ЧМ по лыжным гонкам Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта
Авто
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев 20 лет в строю, несколько войн и локальных конфликтов за плечами, а в финале геройской службы — забвение. Вспомним, что такое бронеавтомобиль БА-20
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В России упростят механизм сдачи квартир
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной Певец возмущен суммой, которую на праздник собираются потратить другие родители.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь