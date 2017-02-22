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14:49 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области санврачи нашли бешенство у лисицы и 4 кошек

Всего в январе заболели шесть животных.

Санитарные врачи Воронежской области обнаружили бешенство у шести животных из шести муниципальных районов в январе 2017 года, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону во вторник, 21 февраля. Болезнь нашли у четырех кошек, лисы и собаки. В 2016 году в январе бешенство зафиксировали у трех животных.

К медикам с укусами, царапинами и ослюнениями пришел 541 житель региона -на 13% больше, чем в январе 2016 года. Дикие животные стал кусать жителей в 1,2 раза реже (в январе 2017 года таких случаев было 15). В зоонозных очагах бешенства пострадали шестеро.

Число летальных случаев при бешенстве составляет 100%, и единственная защита от болезни -вакцинация. Специалисты посоветовали ветеринарам, охотникам и лесникам сделать прививку против бешенства. Прививать также следует домашних и сельскохозяйственных животных.

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