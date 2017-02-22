В Воронежской области санврачи нашли бешенство у лисицы и 4 кошек
Всего в январе заболели шесть животных.
Всего в январе заболели шесть животных.
Санитарные врачи Воронежской области обнаружили бешенство у шести животных из шести муниципальных районов в январе 2017 года, сообщила
К медикам с укусами, царапинами и ослюнениями пришел 541 житель региона -на 13% больше, чем в январе 2016 года. Дикие животные стал кусать жителей в 1,2 раза реже (в январе 2017 года таких случаев было 15). В зоонозных очагах бешенства пострадали шестеро.
Число летальных случаев при бешенстве составляет 100%, и единственная защита от болезни -вакцинация. Специалисты посоветовали ветеринарам, охотникам и лесникам сделать прививку против бешенства. Прививать также следует домашних и сельскохозяйственных животных.