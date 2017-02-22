Алматинцам закрыли проезд на курорт «Шымбулак»
Департамент по чрезвычайным ситуациям предупредил об опасности схода лавин.
Департамент по чрезвычайным ситуациям предупредил об опасности схода лавин.
Департамент по чрезвычайным ситуациям по городу Алматы на основании штормового предупреждения «Казгидромета» сообщил о закрытии проезда на высокогорный курорт Шымбулак.
До прояснения метеоусловий люди не смогут проехать в горы. Такие меры спасатели приняли
«В связи с большим снегозапасом в горных районах города Алматы и опасностью схода снежных лавин будет ограничен доступ посетителей на ГЛК “Шымбулак” и установлены блокпосты с 23 по 27 февраля на автодорогах “Медео-Шымбулак”, “ГЭС-1-БАО”. Проехать туда сможет только спецтранспорт», — сказано в сообщении
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