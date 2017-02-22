Алматинцам закрыли проезд на курорт «Шымбулак»

До прояснения метеоусловий люди не смогут проехать в горы. Такие меры спасатели приняли из-за участившихся случаев гибели людей под снежными завалами в результате схода лавин.

Департамент по чрезвычайным ситуациям по городу Алматы на основании штормового предупреждения «Казгидромета» сообщил о закрытии проезда на высокогорный курорт Шымбулак.

«В связи с большим снегозапасом в горных районах города Алматы и опасностью схода снежных лавин будет ограничен доступ посетителей на ГЛК “Шымбулак” и установлены блокпосты с 23 по 27 февраля на автодорогах “Медео-Шымбулак”, “ГЭС-1-БАО”. Проехать туда сможет только спецтранспорт», — сказано в сообщении пресс-службы ДЧС Алматы.