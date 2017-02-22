Баян Есентаева отправилась загорать на Мальдивы

Казахстанский продюсер и телеведущая Баян Есентаева покинула страну.

Продюсер сейчас находится на Мальдивских островах, где поселилась в одном из шикарных пятизвездочных отелей. Есентаева не указала, с кем она отдыхает, написав лишь в комментариях, что Мальдивы — это райское место. Не согласиться с продюсером невозможно, ведь острова славятся как одно из дорогих курортных мест.