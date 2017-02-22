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14:43 (мск), источник: Nur.kz

Баян Есентаева отправилась загорать на Мальдивы

Продюсер поселилась в пятизвездночном отеле.

Источник: Nur.kz

Казахстанский продюсер и телеведущая Баян Есентаева покинула страну.

Продюсер сейчас находится на Мальдивских островах, где поселилась в одном из шикарных пятизвездочных отелей. Есентаева не указала, с кем она отдыхает, написав лишь в комментариях, что Мальдивы — это райское место. Не согласиться с продюсером невозможно, ведь острова славятся как одно из дорогих курортных мест.

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