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14:50 (мск), источник: Новости Перми

Нетрезвый прикамец уснул рядом с железной дорогой

20 февраля 2017 года машинист пассажирского поезда «Москва — Новый Уренгой» следуя от станции «Менделеево» к «Григорьевской» заметил лежащего рядом с железнодорожными путями мужчину.

Машинист сообщил в транспортную полицию. Сотрудники ЛО МВД на станции Верещагино прибыли к месту вызова и обнаружили в сугробе спящего мужчину. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Гражданин был доставлен в отделение. Полицейские установили, что мужчина — 1993 года рождения, проживает в деревне Узлос Карагайского района и нигде не работает.

По словам уснувшего, ранее он доехал на электропоезде до станции Григорьевская. Выйдя на станции, отправился домой. По дороге заснул, так как незадолго до этого употреблял спиртные напитки.

В отношении молодого человека был составлен административный протокол.

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