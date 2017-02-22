Нетрезвый прикамец уснул рядом с железной дорогой

Машинист сообщил в транспортную полицию. Сотрудники ЛО МВД на станции Верещагино прибыли к месту вызова и обнаружили в сугробе спящего мужчину. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Гражданин был доставлен в отделение. Полицейские установили, что мужчина — 1993 года рождения, проживает в деревне Узлос Карагайского района и нигде не работает.

По словам уснувшего, ранее он доехал на электропоезде до станции Григорьевская. Выйдя на станции, отправился домой. По дороге заснул, так как незадолго до этого употреблял спиртные напитки.

В отношении молодого человека был составлен административный протокол.