В Башкирии синоптики сообщили, какой будет погода в предстоящие праздничные дни

По данным прогнозов специалистов, характер погоды существенно не изменится, территория республики по-прежнему останется во власти активных североатлантических циклонов. Сохранятся неблагоприятные погодные условия: временами мокрый снег различной интенсивности, в отдельных районах метель при усилении ветра до 15−20 метров в секунду, гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, снежная каша, гололедица, ухудшение видимости в явлениях до 500−1000 метров.

27 февраля с прохождением холодного фронта температура воздуха понизится ночью до -8,-13 градусов, что приведет к усилению гололедицы на дорогах региона.