В Башкирии синоптики сообщили, какой будет погода в предстоящие праздничные дни
УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкирии синоптики сообщили, какой будет погода в предстоящие праздничные дни.
УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкирии синоптики сообщили, какой будет погода в предстоящие праздничные дни.
По данным прогнозов специалистов, характер погоды существенно не изменится, территория республики
27 февраля с прохождением холодного фронта температура воздуха понизится ночью до -8,-13 градусов, что приведет к усилению гололедицы на дорогах региона.