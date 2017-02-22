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14:45 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии синоптики сообщили, какой будет погода в предстоящие праздничные дни

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкирии синоптики сообщили, какой будет погода в предстоящие праздничные дни.

По данным прогнозов специалистов, характер погоды существенно не изменится, территория республики по-прежнему останется во власти активных североатлантических циклонов. Сохранятся неблагоприятные погодные условия: временами мокрый снег различной интенсивности, в отдельных районах метель при усилении ветра до 15−20 метров в секунду, гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, снежная каша, гололедица, ухудшение видимости в явлениях до 500−1000 метров.

27 февраля с прохождением холодного фронта температура воздуха понизится ночью до -8,-13 градусов, что приведет к усилению гололедицы на дорогах региона.

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