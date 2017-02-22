Подразделение медицинского центра открылось в Сальске
Обособленное структурное подразделение медицинского диагностического центра «Эксперт» открылось в Сальске, сообщается на сайте донского правительства.
Обособленное структурное подразделение медицинского диагностического центра «Эксперт» открылось в Сальске, сообщается на сайте донского правительства.
Медучреждение размещено в помещении площадью 250 кв. метров и оснащено оборудованием для исследований репродуктивной,
Основным направлением деятельности центра является осмотр беременных женщин I, II триместра для ранней диагностики нарушений развития плода.
Специалисты медучреждения будут консультировать жительниц Сальского, Егорлыкского, Орловского, Целинского, Песчанокопского и Пролетарского районов.
Они смогут бесплатно пройти обследование, предъявив направление от