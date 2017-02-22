23 февраля синоптики прогнозируют казанцам мокрый снег и дождь

(Город Казань KZN.RU, 22 февраля). 23 февраля в Казани прогнозируется дождь и мокрый снег. Ветер ожидается южный умеренный.

Минимальная температура воздуха ночью составит от минус 1 до +1 градуса. Дневная температура поднимется до 3 градусов тепла. На дорогах гололедица, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В ближайшие 2 дня в Татарстане сохранится теплая погода. 24 и 25 февраля в республике ожидается мокрый снег, местами с дождем и моросью. Минимальная температура воздуха ночью опустится до 5 градусов мороза, максимальная температура днем составит +4 градуса. На дорогах гололедица и снежная каша.