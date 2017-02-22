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15:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Устрашающие изображения котов заполонили соцсети

Пользователи сети обратили внимание на проект Edges2cats, который с помощью нейросети превращает нарисованных котов в реалистичных.

В Twitter появилось множество устрашающих изображений представителей семейства кошачьих.

Некоторым пользователям удалось добиться приличных результатов. «А вполне неплохо получилось», — оценил свое творение один из них.

Edges2cats — проект, созданный разработчиком Кристофером Гессе (Christopher Hesse). Программа работает на основе системы машинного обучения от Google под названием TensorFlow и двух тысяч стоковых фотографий котов. Демо-версия приложения была запущена 19 февраля.

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