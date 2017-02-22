В Омской области прокуратура высудила квартиру для ребёнка-инвалида
Семья девочки должна была получить жильё вне очереди.
Семья девочки должна была получить жильё вне очереди.
Калачинская межрайонная прокуратура через суд обязала администрацию района выдать квартиру семье, воспитывающей
В надзорный орган с заявлением обратилась мама 15-летней девочки. У семьи не было своей квартиры, она жила на съёмной. Причём папа девочки, как и она, является инвалидом первой группы.
В сентябре 2015 года их признали нуждающимися в жилом помещении и присвоили номер в очереди — 212. Однако по закону
Прокуратура направила в суд иск, который удовлетворили в полном объёме. Муниципалитет смог оспорить это решение, но судебная коллегия по гражданским делам областного суда не согласилась с доводами ответчика.
В результате семья