В Омской области прокуратура высудила квартиру для ребёнка-инвалида

Калачинская межрайонная прокуратура через суд обязала администрацию района выдать квартиру семье, воспитывающей ребёнка-инвалида, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

В надзорный орган с заявлением обратилась мама 15-летней девочки. У семьи не было своей квартиры, она жила на съёмной. Причём папа девочки, как и она, является инвалидом первой группы.

В сентябре 2015 года их признали нуждающимися в жилом помещении и присвоили номер в очереди — 212. Однако по закону ребёнок-инвалид, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, должен получать его вне очереди. Но сотрудники администрации района всё же отказали предоставлять квартиру.

Прокуратура направила в суд иск, который удовлетворили в полном объёме. Муниципалитет смог оспорить это решение, но судебная коллегия по гражданским делам областного суда не согласилась с доводами ответчика.