Олимпийская чемпионка Елена Слесаренко получила звание капитана

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, звание спортсменке присвоило Министерство обороны РФ. Кроме того, согласно приказу ведомства по итогам 2016 года полигон Прудбой признан лучшим полигоном в Вооруженных силах РФ и награжден штандартом Министра обороны РФ.

Напомним, на полигоне Прудбой проходят военные сборы, в которых участвуют сотрудники региональных спецподразделений Росгравдии, ГУ МВД по Волгоградской области, УФСИН, следственного комитета, МЧС, слушатели Волгоградской Академии МВД России.