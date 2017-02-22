Олимпийская чемпионка Елена Слесаренко получила звание капитана
Волгоградской олимпийской чемпионке Елене Слесаренко присвоили звание капитана.
Волгоградской олимпийской чемпионке Елене Слесаренко присвоили звание капитана.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Напомним, на полигоне Прудбой проходят военные сборы, в которых участвуют сотрудники региональных спецподразделений Росгравдии, ГУ МВД по Волгоградской области, УФСИН, следственного комитета, МЧС, слушатели Волгоградской Академии МВД России.