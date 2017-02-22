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17:44 (мск), источник: АиФ Волгоград

Олимпийская чемпионка Елена Слесаренко получила звание капитана

Волгоградской олимпийской чемпионке Елене Слесаренко присвоили звание капитана.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, звание спортсменке присвоило Министерство обороны РФ. Кроме того, согласно приказу ведомства по итогам 2016 года полигон Прудбой признан лучшим полигоном в Вооруженных силах РФ и награжден штандартом Министра обороны РФ.

Напомним, на полигоне Прудбой проходят военные сборы, в которых участвуют сотрудники региональных спецподразделений Росгравдии, ГУ МВД по Волгоградской области, УФСИН, следственного комитета, МЧС, слушатели Волгоградской Академии МВД России.

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